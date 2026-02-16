Юрист ответила, могут ли уволить с работы за ворчание

16 февраля 2026, 17:51

Георгиева: уволить можно за отказ от работы и оскорбления, но не за ворчание

Прямого основания для увольнения сотрудника за ворчание в Трудовом кодексе нет. Однако, если недовольство переходит в оскорбления, отказ выполнять обязанности или иные нарушения, работника можно привлечь к ответственности.





Об этом «Татар-информу» рассказала юрист Алла Георгиева. Вместе с тем, по словам эксперта, работодатель вправе принять меры вплоть до увольнения, если ворчание сопровождается разглашением коммерческой тайны, либо подстрекательством других сотрудников игнорировать поручения.





«Проще такого ворчуна уволить, потому что это подрывает работу компании», — добавила собеседница.