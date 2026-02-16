В Британии могут запретить использование соцсетей детям уже в этом году
Великобритания может запретить использование соцсетей детям младше 16 лет уже в этом году. Премьер-министр Кир Стармер намерен ускорить изменения в законодательстве.
Об этом сообщает The Times со ссылкой на источник в правительстве. По информации издания, власти готовы воспользоваться новыми полномочиями, чтобы ввести ограничения без длительного ожидания вступления закона в силу.
Рассматриваются разные меры. Среди них — полный запрет приложений для подростков до 16 лет, комендантский час для использования телефонов и отключение функций бесконечной прокрутки. Также обсуждается ограничение доступа к чат-ботам и виртуальным частным сетям.
Позиция Стармера изменилась на фоне данных о возможном вреде социальных платформ для подростков. В правительстве заявили, что дополнительные шаги будут приняты после завершения консультаций летом.
Читайте также: