«Оклеветала»: Москвич, обвинённый в сталкинге, назвал себя жертвой травли

12 февраля 2026, 15:58

Москвич подал заявление в СК на бывшую жену после её обвинений в сталкинге

Фото: Istock/Stockcrafter

В деле москвича Евгения, обвинённого в сталкинге, появилась новая версия. Мужчина утверждает, что сам стал жертвой, а бывшая жена его оклеветала и пытается уничтожить в соцсетях. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.