«Оклеветала»: Москвич, обвинённый в сталкинге, назвал себя жертвой травли
В деле москвича Евгения, обвинённого в сталкинге, появилась новая версия. Мужчина утверждает, что сам стал жертвой, а бывшая жена его оклеветала и пытается уничтожить в соцсетях. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.
По словам Евгения, в середине декабря пара рассталась по его инициативе. Он решил, что супруга, которая старше на 10 лет, использует его ради денег. Затем, как утверждает мужчина, начались конфликты: Елена несколько раз ударила его и применила перцовый баллончик.
Позже, по мнению обвиняемого, она представила их ссоры в интернете в искажённом виде, смонтировав видео так, чтобы выставить его в негативном свете. В конце декабря Евгений пытался договориться с бывшей женой, но встреча на парковке жилого комплекса переросла в новый конфликт.
По версии мужчины, в этом году Елена наняла телохранителя. Тот вместе с ней выслеживал экс-супруга и угрожал ему ножом. Заявитель нанял адвоката и обратился в СК.
Читайте также: