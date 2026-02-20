В Британии мужчина вернулся к преступной жизни из-за победы в телешоу
В Великобритании 46-летний Натан Хагеман заявил, что возвращение к преступной жизни связано с его победой в популярном телешоу Red or Black. Об этом сообщает The Times.
В 2011 году Хагеман вышел из тюрьмы, где провел пять лет за домашнее насилие, и вскоре стал одним из победителей шоу, выиграв миллион фунтов стерлингов. Однако, по его словам, крупный выигрыш обернулся для него проблемами: от него отвернулись близкие, появились зависть и попытки шантажа.
«Это было худшее, что со мной случалось», — признался мужчина.
Уже в 2014 году он вновь оказался за решеткой за преследование знакомой — за двое суток он отправил ей около 400 сообщений с угрозами. В 2024 году суд приговорил его к году лишения свободы за кражу сумки у медсестры и попытку угона автомобиля.
После освобождения Хагеман переехал в Шотландию по приглашению друга, который предложил ему работу и жилье. Однако проблемы продолжились: мужчина дважды уходил из ресторанов, не заплатив, а затем поссорился с работодателем. Конфликт сопровождался взаимными обвинениями и угрозами, что вновь привело его на скамью подсудимых.