В Британии мужчина вернулся к преступной жизни из-за победы в телешоу

20 февраля 2026, 11:27

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В Великобритании 46-летний Натан Хагеман заявил, что возвращение к преступной жизни связано с его победой в популярном телешоу Red or Black. Об этом сообщает The Times.





В 2011 году Хагеман вышел из тюрьмы, где провел пять лет за домашнее насилие, и вскоре стал одним из победителей шоу, выиграв миллион фунтов стерлингов. Однако, по его словам, крупный выигрыш обернулся для него проблемами: от него отвернулись близкие, появились зависть и попытки шантажа.





«Это было худшее, что со мной случалось», — признался мужчина.