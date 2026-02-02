Охранник выиграл в лотерею после сна про белых кур

02 февраля 2026, 08:01

РИА Новости: охранник из Свердловской области выиграл 60 миллионов рублей

Фото: iStock/McKlin

Охранник Марат Харисов из Свердловской области стал обладателем суперприза в 60 104 286 рублей. Удача пришла после того, как его жене приснился сон о белых курах, который предвещал успех. Об этом пишет РИА Новости.