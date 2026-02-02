Достижения.рф

Охранник выиграл в лотерею после сна про белых кур

РИА Новости: охранник из Свердловской области выиграл 60 миллионов рублей
Фото: iStock/McKlin

Охранник Марат Харисов из Свердловской области стал обладателем суперприза в 60 104 286 рублей. Удача пришла после того, как его жене приснился сон о белых курах, который предвещал успех. Об этом пишет РИА Новости.



Мужчина самостоятельно выбрал числовую комбинацию для билета, опираясь на числа, которые приносили удачу ранее. Он и его супруга участвуют в лотереях вместе уже восемь лет. Теперь победитель планирует осуществить свою мечту — отправиться с любимой в путешествие по живописному Алтаю.

Ранее стало известно, что жительница Ставропольского края Елена испытала удачу, купив десять билетов для участия в лотерее «Золотая подкова». В результате розыгрыша ей досталась сумма почти 47 миллионов рублей.

Дарья Осипова

