Охранник выиграл в лотерею после сна про белых кур
Охранник Марат Харисов из Свердловской области стал обладателем суперприза в 60 104 286 рублей. Удача пришла после того, как его жене приснился сон о белых курах, который предвещал успех. Об этом пишет РИА Новости.
Мужчина самостоятельно выбрал числовую комбинацию для билета, опираясь на числа, которые приносили удачу ранее. Он и его супруга участвуют в лотереях вместе уже восемь лет. Теперь победитель планирует осуществить свою мечту — отправиться с любимой в путешествие по живописному Алтаю.
Ранее стало известно, что жительница Ставропольского края Елена испытала удачу, купив десять билетов для участия в лотерее «Золотая подкова». В результате розыгрыша ей досталась сумма почти 47 миллионов рублей.
