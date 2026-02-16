Мужчина выиграл в лотерею 22 миллиона рублей по ошибке
Житель штата Огайо неожиданно стал обладателем джекпота в 291 тысячу долларов (22 миллиона рублей) после ошибки при покупке лотерейных билетов. Об этом сообщает UPI.
Мужчина планировал участвовать в ежедневных розыгрышах, используя свою любимую числовую комбинацию. Однако вместо этого он случайно приобрел семь билетов на один тираж. В одном из купленных купонов оказалась его удачная комбинация, а остальные числа были случайными.
Теперь он собирается оставить работу в такси и проводить больше времени с женой. Выигранные деньги пойдут на оплату дома, медицинские расходы супруги и погашение старых долгов.
Ранее стало известно, что в Тюменской области россиянка Татьяна Бутакова выиграла 333 333 333 рубля в лотерею.
