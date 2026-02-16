Мужчина выиграл в лотерею 22 миллиона рублей по ошибке

16 февраля 2026, 08:30

Житель США случайно купил семь билетов на один розыгрыш и сорвал джекпот

Фото: iStock/payphoto

Житель штата Огайо неожиданно стал обладателем джекпота в 291 тысячу долларов (22 миллиона рублей) после ошибки при покупке лотерейных билетов. Об этом сообщает UPI.