Достижения.рф

Мужчина выиграл в лотерею 22 миллиона рублей по ошибке

Житель США случайно купил семь билетов на один розыгрыш и сорвал джекпот
Фото: iStock/payphoto

Житель штата Огайо неожиданно стал обладателем джекпота в 291 тысячу долларов (22 миллиона рублей) после ошибки при покупке лотерейных билетов. Об этом сообщает UPI.



Мужчина планировал участвовать в ежедневных розыгрышах, используя свою любимую числовую комбинацию. Однако вместо этого он случайно приобрел семь билетов на один тираж. В одном из купленных купонов оказалась его удачная комбинация, а остальные числа были случайными.

Теперь он собирается оставить работу в такси и проводить больше времени с женой. Выигранные деньги пойдут на оплату дома, медицинские расходы супруги и погашение старых долгов.

Ранее стало известно, что в Тюменской области россиянка Татьяна Бутакова выиграла 333 333 333 рубля в лотерею.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0