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В Британии предложили рассмотреть направление на Украину экспедиционного корпуса

Лондон предложил НАТО обсудить отправку экспедиционного корпуса на Украину
03 февраля 2024, 00:53
Фото: iStock/Sinenkiy

Фото: iStock/Sinenkiy

Лондон предложил партнерам в НАТО обсудить возможную отправку экспедиционного корпуса на Украину, передает РИА Новости, ссылаясь на свой источник.
В сообщении отмечается, что Великобритания предложила союзникам в НАТО рассмотреть направление экспедиционного корпуса Альянса на Украину и создание беспилотной зоны над территорией, находящейся под контролем украинских властей.

По информации источника, в НАТО осознают, что большинство стран-членов не поддержит такой шаг, но могут одобрить инициативу, если российские войска продвинутся глубже на Украине, а ВСУ существенно ослабнут. Предложение Лондона заключается в переброске войск на украинскую территорию с минимальным внешним воздействием.


Источник также не исключил возможности превентивного удара Вооруженных сил Молдавии и Румынии по Приднестровью.

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В Минздраве объяснили приостановку внедрения МКБ-11 в России
Минздрав РФ: МКБ-11 в России отложили из-за традиционных ценностей
02 февраля 2024, 23:35

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Минздраве России объявили, что решение о временной остановке внедрения Международной классификации болезней 11-й версии (МКБ-11) в стране было принято в ответ на значительное количество жалоб, связанных с возможным нарушением традиционных ценностей. Об этом сообщает РИА Новости.
«Решение о приостановке реализации Плана мероприятий по переходу на МКБ-11 принято в свете многочисленных обращений... относительно потенциальных расхождений МКБ-11 с традиционными моральными и духовно-нравственными ценностями», — говорится в официальном заявлении ведомства.
Минздрав также подчеркнул, что это решение не повлияет отрицательно на доступность и качество предоставляемой медицинской помощи для жителей России.

Остановка внедрения также предоставит возможность дополнительного изучения опыта других стран в переходе на МКБ-11, отметили в ведомстве.

Ранее, 2 февраля, стало известно, что правительство России временно приостановило внедрение Международной статистической классификации болезней на период 2021-2024 гг. на территории страны.

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#беременность
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На призера чемпионата России по фигурному катанию напали в метро с ножом
На фигуриста Дикиджи напали в петербургском метро с ножом
02 февраля 2024, 23:22

Фото: iStock/Shutter2U

В метро напали с ножом на Владислава Дикиджи, призера чемпионата России по фигурному катанию. Об этом 19-летний спортсмен поделился в своем телеграм-канале в пятницу, 2 февраля.
«Меня атаковали в метро, нож был буквально у моего горла. Если бы я отреагировал чуть медленнее, последствия могли бы быть крайне серьезными», — написал фигурист.
По словам Дикиджи, в настоящее время он находится с полицейскими и готовится подать заявление. Тренер Владислава, Олег Татауров, пояснил, что его подопечный избежал физических повреждений.

«Никаких порезов у него нет. Этот человек был неадекватным, возможно, под воздействием алкоголя в пятницу. Сначала он попытался украсть рюкзак, а затем вынул нож. Влад был в наушниках, поэтому не сразу понял происходящее. Он оттолкнул нападавшего и покинул станцию», — приводит слова Татаурова РИА Новости.
В активе Дикиджи серебряная медаль чемпионата России-2023, а также победы на двух этапах Гран-при России — в Казани и Москве.

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Иностранцы теперь могут оплатить трудовой патент во всех почтовых отделениях
02 февраля 2024, 22:55

Фото: пресс-служба Почты России

В любом из 30 тысяч почтовых отделений теперь принимают авансовый платёж за трудовой патент, необходимый иностранцам для работы в России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Процедура простая. Клиент должен предоставить оператору банковские реквизиты, которые выдаются при оформлении патента. После расчёта клиент получит копию бланка и кассовый чек. В случае проверки мигранту достаточно будет предъявить эти документы, чтобы подтвердить оплату патента и легальность работы в России», – пояснили в пресс-службе.
Внести авансовый платеж за трудовой патент в почтовых отделениях можно на период от одного до 12 месяцев. Стоимость оформления платежа – 75 рублей вне зависимости от его размера.

Трудовой патент даёт право работать в России иностранцам, которым не нужна въездная виза, разрешение на временное проживание или вид на жительство. Реквизиты для платежа можно получить, обратившись за трудовым патентом в МВД или МФЦ.

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В Московской области на компенсации за капремонт выделено 330 млн рублей
02 февраля 2024, 22:34

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Власти Подмосковья предусмотрели около 330 млн рублей на выплату компенсаций за капитальный ремонт. Об этом сообщила министр социального развития региона Людмила Болатаева.
«В Московской области компенсацию взноса за капитальный ремонт получают порядка 79 тысяч пенсионеров. В 2024 году на эту услугу мы предусмотрели порядка 330 млн рублей. Пенсионеры в возрасте от 70 лет, проживающие одиноко или в семье из неработающих пенсионеров, получают 50-процентную компенсацию на оплату взноса, достигшие 80 лет – полную компенсацию», – пояснила министр.
В Минсоцразвития напомнили, что льгота на капремонт оформляется автоматически. В личный кабинет льготника на портале госуслуг поступает предзаполненное заявление. Жителю нужно только проверить данные и дать согласие.

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Путин дистанционно открыл онкоцентры в Башкирии, Якутии и Томской области
02 февраля 2024, 22:24

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин по видеосвязи открыл новые онкологические центры в Башкирии, Якутии и Томской области, об этом сообщает «РИА Новости».
Так, в Башкортостане заработал детский онкоцентр при Республиканской детской клинической больнице. В Томске открыли хирургический корпус областного онкологического диспансера. Также старт работе Владимир Путин дал и в Якутии — там в эксплуатацию ввели новый корпус республиканского онкологического диспансера в Якутии.

Напомним, ранее глава РФ побывал в Туле, где осмотрел уже открытый онкологический центр. Он также зашёл в гости к одному из врачей медучреждения. Там российский лидер подарил дочери онколога новый компьютер и большого плюшевого медведя, а она ему — игрушку зайчика, «на победу», — как выразилась сама девочка.

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#владимир путин
#больницы
#онкология
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«Зайчик на победу»: Девочка из Тулы сделала подарок Путину
Путин подарил девочке из Тулы компьютер и медведя, а она ему – зайчика
02 февраля 2024, 21:59

Фото: Сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин подарил дочери тульского врача компьютер и плюшевого медведя, а она ему – зайчика, об этом сообщает «РИА Новости».
2 февраля Владимир Путин посетил Тулу, где приехал в гости к врачу местного онкологического центра Ярославу Швецову. Оказалось, что у его маленькой дочки Полины был заготовлен подарок для президента. Она преподнесла ему игрушку зайчика, «на победу», — как выразилась сама девочка.

«Зайчик на победу? Спасибо тебе большое», — поблагодарил Полину глава РФ.

Сам президент также не оставил девочку без подарков. С разрешения родителей, он вручил ей компьютер и большого плюшевого медведя.

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#владимир путин
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#победа
#онкология
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В Московской области начали готовиться к тушению лесных пожаров
02 февраля 2024, 21:47

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса МО

В Подмосковье начались проверки готовности лесопожарных станций к пожароопасному сезону. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона.
«Особое внимание – укомплектованности штата лесопожарных формирований, а также готовности техники, оборудования, снаряжения и инвентаря к тушению лесных пожаров. Цель – подойти к пожароопасному сезону готовыми и обеспечить стабильную обстановку на территории всего региона», – сказал зампред подмосковного правительства Владислав Мурашов.
В Комлесхозе добавили, что для оперативного обмена информацией и постоянного контроля за обстановкой круглосуточно работает региональная диспетчерская служба комитета. Она интегрирована с «Системой-112».

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#пожар
#техника
#подмосковье
#московская область
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В список иноагентов попали шесть физических лиц, включая депутата Картавина*
02 февраля 2024, 21:23

Фото: iStock/cyano66

Шесть физических лиц, включая новосибирского депутата Антона Картавина*, пополнили реестр иностранных агентов, об этом сообщается на официальном сайте Минюста РФ.
«Второго февраля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А. В. Картавин*, С. А. Козловский*, О. П. Орлов*, Н. П. Соколов*, С. Н. Степанов*, а также М. Ю. Чимаров*», — говорится в сообщении ведомства.

В частности, по информации Министерства юстиции, депутат от города Новосибирска Антон Картавин* распространял заведомо ложную информацию о решениях, принимаемых российской властью, а также принимал участие в создании материалов для лиц, признанных иностранными агентами.

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*Лицо, выполняющее функцию иностранного агента на территории РФ
#минюст рф
#иностранный агент
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В парке Долгопрудного открыли скульптурную группу, посвящённую детям
02 февраля 2024, 19:33

Фото: пресс-служба Минблаго МО

В Центральном парке Долгопрудного открыли новую скульптурную группу под названием «Бегущие дети. Детство». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«Скульптура была создана в «Мастерской Алексея Шилова». Она символизирует добро, свет и радость детства, напоминая о важности семьи и детей в жизни каждого человека», – отметили в ведомстве.
Там напомнили, что в парке продолжается комплексная модернизация по нацпроекту «Жильё и городская среда».
«Парк открылся к 30-летию Победы весной 1975 года. За почти полвека изменились стандарты оформления и функциональности таких территорий. Поэтому мы решили привести это место в порядок, обновить инфраструктуру. Планируется, что весной-летом работы будут завершены, и уже осенью любимый парк предстанет перед горожанами в современном виде», – поделился планами министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.


Общая площадь объекта – 16 га. Там обустроят входные группы, обновят дорожки и тропинки, благоустроят историческую аллею, установят сухой фонтан.

Для любителей активного отдыха на территории построят скейт-парк, а для проведения массовых мероприятий – амфитеатр, большую и малую сцены. Кроме того, в парке проведут озеленение, установят современную систему уличного освещения и камеры видеонаблюдения.


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