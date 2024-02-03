В Британии предложили рассмотреть направление на Украину экспедиционного корпуса

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Лондон предложил партнерам в НАТО обсудить возможную отправку экспедиционного корпуса на Украину, передает РИА Новости, ссылаясь на свой источник.
В сообщении отмечается, что Великобритания предложила союзникам в НАТО рассмотреть направление экспедиционного корпуса Альянса на Украину и создание беспилотной зоны над территорией, находящейся под контролем украинских властей.
По информации источника, в НАТО осознают, что большинство стран-членов не поддержит такой шаг, но могут одобрить инициативу, если российские войска продвинутся глубже на Украине, а ВСУ существенно ослабнут. Предложение Лондона заключается в переброске войск на украинскую территорию с минимальным внешним воздействием.
Источник также не исключил возможности превентивного удара Вооруженных сил Молдавии и Румынии по Приднестровью.
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По информации источника, в НАТО осознают, что большинство стран-членов не поддержит такой шаг, но могут одобрить инициативу, если российские войска продвинутся глубже на Украине, а ВСУ существенно ослабнут. Предложение Лондона заключается в переброске войск на украинскую территорию с минимальным внешним воздействием.
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Артем Кузьмин