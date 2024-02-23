В Британии провальный пуск ракеты Trident восприняли за сигнал Путину

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Неудачный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Trident» наносит ущерб военной репутации Соединенного Королевства. Эту тему затронул полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон в статье для The Telegraph.
По его словам, риск ядерного обмена с Россией сегодня выше, чем во времена холодной войны, и неудачный запуск МБР докажет слабость ядерного щита Великобритании.
Бреттон-Гордон рекомендовал держать в секрете всю информацию о сбоях в системе сдерживания, чтобы не подвергать опасности оборонный потенциал.
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«Если Путин решит, что Trident – пустышка, и мы не обеспечим победу Украины, мы можем оказаться в ситуации, когда придется отражать российское вторжение в Прибалтику с помощью тех немногих танков, которые у нас еще есть», – заявил он.
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Александр Климов