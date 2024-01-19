Великобритания впервые провела испытания системы лазерного оружия DragonFire

Фото: istockphoto/Michele Ursi
Великобритания провела новые испытания направленного энергетического лазерного оружия дальнего действия DragonFire. На этот раз комплексной системой вооружения впервые были успешно поражены несколько воздушных целей.
Данные о дальности стрельбы этого вида оружия являются секретными, однако в релизе британского Минобороны указано, что DragonFire способен поражать любые «видимые цели». Прижимистые британцы отметили дешевизну этого нового вида вооружений, которое может стать недорогой альтернативой ракетам. Отмечается, что стоимость одного выстрела DragonFire составляет всего около десяти фунтов стерлингов.
Читайте также:
Defence Express: ВС РФ применили на Украине десятиметровую ракету П-35
Посол Украины в США: Киев нуждается даже в самом примитивном оружии
Очередное натовское «чудо-оружие» не спасает ВСУ
Александр Бойцов