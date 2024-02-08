Великобритания собирается утилизировать аппараты ИВЛ, несмотря на запрос Украины

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Британские власти собираются утилизировать оставшееся после пандемии коронавируса реанимационное оборудование для поддержания дыхания, несмотря на просьбу Украины отдать им часть ИВЛ. Об этом пишет газета Financial Times.
Отмечается, что украинские власти сделали запрос в Великобританию с просьбой предоставить им две тысячи аппаратов искусственного дыхания. Однако правительство страны планирует утилизировать все ИВЛ в следующем месяце.
При этом издание отмечает, что министерство здравоохранения Великобритании дало объяснение. По их словам, аппараты разрабатывались по срочному госконтракту и не получили европейские сертификаты соответствия. Поэтому, прежде чем отправлять их на Украину, необходимо убедиться в готовности Киева принять устройства без маркировки о соответствии требованиям директив Евросоюза.
Вместе с тем, украинский чиновник заявил изданию, что страна готова принять любое медицинское оборудование в связи с его острой нехваткой.
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При этом издание отмечает, что министерство здравоохранения Великобритании дало объяснение. По их словам, аппараты разрабатывались по срочному госконтракту и не получили европейские сертификаты соответствия. Поэтому, прежде чем отправлять их на Украину, необходимо убедиться в готовности Киева принять устройства без маркировки о соответствии требованиям директив Евросоюза.
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Анастасия Чинкова