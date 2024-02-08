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Великобритания собирается утилизировать аппараты ИВЛ, несмотря на запрос Украины

FT: Британия утилизирует аппараты ИВЛ, несмотря на запрос Киева
08 февраля 2024, 11:17
Фото: iStock/PhonlamaiPhoto

Фото: iStock/PhonlamaiPhoto

Британские власти собираются утилизировать оставшееся после пандемии коронавируса реанимационное оборудование для поддержания дыхания, несмотря на просьбу Украины отдать им часть ИВЛ. Об этом пишет газета Financial Times.
Отмечается, что украинские власти сделали запрос в Великобританию с просьбой предоставить им две тысячи аппаратов искусственного дыхания. Однако правительство страны планирует утилизировать все ИВЛ в следующем месяце.

При этом издание отмечает, что министерство здравоохранения Великобритании дало объяснение. По их словам, аппараты разрабатывались по срочному госконтракту и не получили европейские сертификаты соответствия. Поэтому, прежде чем отправлять их на Украину, необходимо убедиться в готовности Киева принять устройства без маркировки о соответствии требованиям директив Евросоюза.


Вместе с тем, украинский чиновник заявил изданию, что страна готова принять любое медицинское оборудование в связи с его острой нехваткой.

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В России предложили учредить награды за гуманитарную помощь в рамках спецоперации
Миронов предложил учредить награды за гумпомощь в рамках СВО
08 февраля 2024, 10:18

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предложил учредить знак отличия «За участие в гуманитарной помощи специальной военной операции» и медаль «За гуманитарную помощь специальной военной операции». Соответствующее обращение он направил президенту России Владимиру Путину.
Отмечается, что награды получат люди, осуществлявшие организацию, доставку и сбор гуманитарной помощи, а также проявившие особые заслуги при оказании помощи СВО.

Миронов подчеркнул, что во время проведения спецоперации регионы России активно помогали жителям пострадавших при боевых действиях регионов и военным. Россияне на разных уровнях организовывали доставку необходимых товаров в зону СВО и новые регионы страны.

Председатель партии заявил, что учреждение таких наград позволит продолжить развитие и укрепление гуманитарной помощи и благотворительности в России. Также это сплотит общество, сделает его патриотично настроенным.

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#награды
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Американский Сенат решил не выделять средства на помощь Украине и Израилю
Сенат США отклонил законопроект о помощи Украине и Израилю
08 февраля 2024, 10:08

Фото: iStock/Mikhail Makarov

Сенат Соединённых Штатов отклонил законопроект о выделении средств на помощь Украине, Израилю и на защиту границ страны от мигрантов, об этом стало известно по результатам голосования.
Напомним, 5 февраля Сенат Соединённых Штатов Америки подготовил документ, в котором предлагалось выделить 118,3 миллиардов долларов, 60,06 из которых должны были пойти на помощь Вооружённым силам Украины, 14,1 — Израилю, и всего лишь 20,2 миллиарда — на защиту американских границ от нелегальных мигрантов.

В результате, законопроект поддержали 49 сенаторов, 50 выступили против. При этом, для одобрения проекта за него должны проголосовать как минимум 60 сенаторов.

Против продолжения поддержки Киева в американском правительстве, в основном, выступает республиканская партия. По их мнению, страна должна обратить внимание на свои внутренние проблемы, такие, как защита границы.

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#сша
#украина
#израиль
#мигранты
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Байден заявил, что в 2021 году общался с умершим в 2017 году человеком
Байден заявил, что в 2021 году общался с канцлером Колем, который умер в 2017
08 февраля 2024, 09:52

Фото: РИА Новости/Стрингер

Американский лидер Джозеф Байден заявил, что в 2021 году общался с бывшим канцлером Германии Гельмутом Колем, который скончался в 2017 году, об этом пишет Bloomberg.
«И тогда Гельмут Коль повернулся ко мне и сказал: «Что бы вы сказали, господин президент, если бы взяли лондонскую Times и узнали, что тысяча человек взломала двери британского парламента, убила по пути нескольких полицейских, чтобы запретить премьер-министру вступить в должность», — рассказал Байден, выступая на благотворительном мероприятии в Нью-Йорке.

Бывший немецкий канцлер Гельмут Коль, о котором говорит Байден, скончался 16 июня 2017 года.

Как отметили в агентстве, президент Соединённых Штатов, вероятно, перепутал Коля с Ангелой Меркель, которая занимала пост канцлера ФРГ в 2021 году.

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#джозеф байден
#сша
#германия
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Посол Кузнецов заявил, что отношения России и Финляндии полностью разрушены
Посол Кузнецов: выборы президента Финляндии не улучшат отношения с Россией
08 февраля 2024, 09:38

Фото: iStock/Ruma Aktar

Двусторонние отношения России и Финляндии полностью разрушены. Изменить ситуацию не помогут даже выборы нового финского президента, заявил посол РФ в стране Павел Кузнецов в беседе с РИА Новости.
Он подчеркнул, что сейчас речь идёт уже не об ухудшении отношений между странами, а об их полном разрушении. К этому привела политика финских властей, которая нанесла такой ущерб, что уничтожила всё наработанное за десятилетия сотрудничества.

Кузнецов добавил, что в настоящее время остановлен любой политический диалог, разорваны деловые связи, нарушены контакты между регионами России и Финляндии, граница закрыта, а любое транспортное сообщение перекрыто.

Российский посол подчеркнул, что такая ситуация не наблюдалась никогда, даже в преддверии Второй мировой войны. При этом выборы президента Финляндии никак не повлияют на сотрудничество, о чём говорит общественно-политическая атмосфера в стране.

Напомним, что президентские выборы в Финляндии состоятся 11 февраля.

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#финляндия
#россия
#сотрудничество
#посол
#политика
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В Раде заявили о лжи украинских властей
Депутат Рады Геращенко: ложь властей Украины провоцирует конфликты
08 февраля 2024, 08:34

Фото: iStock/krblokhin

Депутат Верховной рады от оппозиционной «Европейской солидарности» Ирина Геращенко прокомментировала избиение женщинами трех человек на Западной Украине, одного из которых приняли за «наводчика» из военкомата.
Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщало, что в поселке Космач в Ивано-Франковской области нападавшие посчитали одну из женщин «наводчицей», которая собирается сдавать их мужей. Они потребовали предъявить мобильный телефон, попытались вытащить украинку из автомобиля и ударили ее ребенка битой через приоткрытое окно.

«Жуткая история в Космаче - это результат параллельной реальности телемарафона, розовых пони на набережной Ялты, лжи о скорой победе, стравливания общества», - так написала Геращенко.

Она также отметила, что законопроект об ужесточении мобилизации приняли втихаря, без выступления президента страны Владимира Зеленского. Геращенко пояснила, что реакция украинцев будет неоднозначной, после того, как они узнают об административной ответственности за отсутствие в реестре для военнообязанных. И это после того, как им два года рассказывали о вере в ВСУ.

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#история
#страны
#законопроект
#всу
#мобилизация
#украина
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«Ощутили запах крови»: стало известно, зачем республиканцы блокируют финансирование Киева
Пушков: республиканцы из принципа блокируют финансирование для Киева
08 февраля 2024, 08:00

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Республиканцы США в преддверии выборов президента в США «ощутили запах крови», поэтому принципиально «топят» планы действующего президента Джо Байдена по поддержке Украины. Так считает сенатор Алексей Пушков.
Напомним, данный законопроект предусматривает выделение 60,06 млрд долларов на поддержку Украины и 14,1 млрд долларов на помощь Израилю. Охрану границы с Мексикой же предлагают профинансировать на сумму $20,2 млрд, что почти в три раза меньше, чем хотят предоставить Киеву в вашингтонской администрации. 7 февраля палата представителей США отклонила его.

По словам Пушкова, потерпел неудачу «ключевой законопроект», который пыталась продавить администрация Байдена, когда как республиканцы за него голосовать не стали.

«А суть в том, что за девять месяцев до выборов республиканцы уже ощутили "запах крови". Они решительно настроены на то, чтобы снести Байдена на выборах и провести в Белый дом своего кандидата. В силу этого наиболее радикальная их часть топит этот принципиальный для администрации Байдена и демократов законопроект уже из принципа», - написал Пушков в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что делается это для того, чтобы указать на слабость Белого дома. Также, по мнению Пушкова, в нынешнем виде идея администрации президента США о продолжении выделения денег для Украины «выглядит обреченной».

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#пушков
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Париж игнорирует запросы России о наборе наёмников посольством Украины
Мешков: Париж не отвечает на запросы по набору наемников дипмиссией Украины
08 февраля 2024, 07:34

Фото: iStock/e-crow

Париж не дает ответов на вопросы российской стороны о законности открытого набора наемников, который проводит украинское посольство во Франции. Об этом сообщил посол России в Париже Алексей Мешков.
По его словам, во Франции наемничество запрещено на законодательном уровне.

«Я дважды спрашивал французов: как это сообразуется с вашим законодательством по наемничеству? Посмотрим, как это будет развиваться, потому что мы действительно специально проверили: остается эта публикация в открытую на официальном сайте посольства и в социальных сетях тоже», - цитирует РИА Новости Мешкова.

Он пояснил, что на официальном сайте посольства Украины во Франции размещена информация с призывом о вступлении в ряды ВСУ. Также есть информация, что человек для этого должен уметь и прикладывается длинная анкета для заполнения.

Мешков отметил, что в последнее время французские коллеги редко идут на дипломатический контакт и оставляют российскою сторону без ответов.

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#всу
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Кирби усомнился в необходимости выхода интервью Путина и Карлсона
Кирби: в интервью Путина Карлсону нет необходимости
08 февраля 2024, 07:14

Фото: сайт Кремля

Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что нет необходимости в выходе интервью президента России Владимира Путина, данного американскому журналисту Такеру Карлсону.
«Я не думаю, что нам нужно еще одно интервью с Владимиром Путиным. Я бы не забегал вперед интервью, которое еще не случилось», - так Кирби прокомментировал предстоящий выход интервью Путин, данное Карлсону.

Напомним, 7 февраля журналист Алекс Джонс заявил, что Карлсон провел интервью с Путиным и уже скоро оно выйдет. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил данную информацию. По словам Пескова, Путин и Карлсон побеседовали ещё 6 февраля. Он также сообщил, что интервью будет обнародовано, как только журналист будет готов его опубликовать.

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#путин
#журналист
#дмитрий песков
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В США спрогнозировали реакцию американцев на интервью Путина Карлсону
Риттер назвал интервью Путина Такеру Карлсону информационной бомбой для США
08 февраля 2024, 06:19

Фото: iStock/rarrarorro

Бывший американский разведчик Скотт Риттер считает, что интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону станет настоящей информационной сенсацией для американского населения.
В интервью YouTube-каналу Ask The Inspector он выразил уверенность в том, что все американские телеканалы будут транслировать это интервью. Риттер подчеркнул, что ценность Карлсона заключается в его способности демонстрировать правду, которая может быть неприятной для американцев.

Он также утверждает, что у Карлсона не будет никаких проблем после возвращения на родину.

«Я не думаю, что с ним что-то случится», — сказал экс-разведчик.

Ранее было объявлено, что интервью журналиста с российским лидером будет опубликовано 9 февраля в два часа ночи по московскому времени. Видео будет доступно на сайте Карлсона и на его странице в социальной сети X (бывший Twitter).

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