Суд Узбекистана приговорил к 4 годам колонии мужчину за участие в СВО

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Андижанский городской суд по уголовным делам на востоке Узбекистана приговорил к четырем годам колонии местного жителя за участие в специальной военной операции в рядах ВС РФ. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на копию приговора.
«Андижанский городской суд по уголовным делам на востоке Узбекистана приговорил 39-летнего местного жителя к четырем годам и двум месяцам ограничения свободы за участие в военном конфликте на Украине в рядах Вооруженных сил России», — говорится в сообщении агентства.
В издании указывают, что житель Андижана уехал в Россию в апреле 2023 года на заработки. Уже в июле он заключил контракт с Минобороны РФ и прошел курс военной подготовки для отправки на Украину. В декабре мужчина вернулся в Узбекистан и рассказал правоохранителям о своем участии в специальной военной операции.
Жителя Андижана судили за поступление, вербовку на военную службу иностранных государств. Суд учел его чистосердечное признание и приговорил к четырем годам и двум месяцам лишения свободы. На заседании также учли отсутствие судимости и его семейное положение. Выяснилось, что у мужчины три ребенка. По законодательству Узбекистана, данная статья предусматривает срок от пяти до десяти лет лишения свободы.
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