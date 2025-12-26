В Британии украинка отчислилась из колледжа из-за совета выучить русский язык

26 декабря 2025, 12:10

Фото: iStock/nevenmn

В Великобритании разгорелся скандал вокруг украинской беженки, которая решила бросить учебу в колледже города Сток-он-Трент, заявив о давлении со стороны преподавателей, якобы настаивавших на изучении русского языка. Об этом сообщает издание The Guardian.