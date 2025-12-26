В Британии украинка отчислилась из колледжа из-за совета выучить русский язык
В Великобритании разгорелся скандал вокруг украинской беженки, которая решила бросить учебу в колледже города Сток-он-Трент, заявив о давлении со стороны преподавателей, якобы настаивавших на изучении русского языка. Об этом сообщает издание The Guardian.
По словам девушки, преподаватели советовали ей выучить русский язык, чтобы снизить сложности с пониманием учебных материалов и адаптацией к занятиям. Такая рекомендация вызвала у нее резкое неприятие. Беженка восприняла это как неприемлемое требование и отказалась продолжать обучение.
Она подчеркнула, что не может мириться с подобным подходом по идеологическим причинам. По ее словам, многие не осознают, насколько тяжело украинским студентам адаптироваться к новой стране, системе образования и культурной среде после пережитых событий.
Читайте также: