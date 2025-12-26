В России зафиксировали рост заболеваемости мышиной лихорадкой
Заболеваемость геморрагической (мышиной) лихорадкой в России за январь — октябрь 2025 года увеличилась в 1,5 раза по сравнению с тем же периодом 2024-го.
Об этом сообщил Казанский НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора, пишут «Известия». В референс-центре уточнили, что за десять месяцев 2025 года случаи болезни зарегистрировали в восьми федеральных округах и 54 регионах РФ.
Большинство заболевших — жители городов (86%), на сельское население пришлось 13%.
В Роспотребнадзоре также подтвердили, что в 2025 году в отдельных районах некоторых федеральных округов действительно отмечался рост, преимущественно в осенние месяцы. При этом ведомство подчеркнуло, что в долгосрочной статистике по стране сохраняется устойчивый тренд на снижение заболеваемости.
Текущие показатели, по данным специалистов, втрое ниже уровня последнего подъема в 2019 году и в 1,5 раза меньше среднемноголетних значений.
