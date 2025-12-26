Житель Пермского края выиграл в лотерею 31 миллион рублей случайно
Житель Пермского края стал обладателем крупного выигрыша в лотерее, получив более 31 миллиона рублей. Как признался сам победитель, он отметил числа в билете случайным образом и даже не рассчитывал на удачу.
Победитель оказался электромонтажником по имени Евгений. Он признался, что купил билет в мобильном приложении по просьбе матери. Как сообщает РИА Новости, мужчина выбрал комбинацию «наобум» и не использовал никакие системы или расчёты. В результате ему достался суперприз в размере 31 531 470 рублей. Сам победитель признался, что изначально не придавал покупке особого значения.
Увлечение лотереями в семье Евгения имеет давнюю историю. В советские годы его дед выиграл холодильник, а позже традицию продолжила мать. Именно она и попросила сына приобрести билет. Полученные деньги они планируют вложить в покупку недвижимости в Краснодарском крае.
