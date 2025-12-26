Житель Пермского края выиграл в лотерею 31 миллион рублей случайно

26 декабря 2025, 11:39

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Житель Пермского края стал обладателем крупного выигрыша в лотерее, получив более 31 миллиона рублей. Как признался сам победитель, он отметил числа в билете случайным образом и даже не рассчитывал на удачу.