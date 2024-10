В Британии врачам скорой помощи порекомендовали схему «брось и иди»

Национальная служба здравоохранения (NHS) Великобритании предложила внедрить в работу медиков схему «брось и иди» (drop and go), которая позволит сократить время приезда по вызовам к пациентам с инсультами, инфарктами и другими тяжелыми состояниями. Об этом сообщает издание The Times.