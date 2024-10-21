В Британии врачам скорой помощи порекомендовали схему «брось и иди»

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Национальная служба здравоохранения (NHS) Великобритании предложила внедрить в работу медиков схему «брось и иди» (drop and go), которая позволит сократить время приезда по вызовам к пациентам с инсультами, инфарктами и другими тяжелыми состояниями. Об этом сообщает издание The Times.
Отмечается, что такая практика уже действует в Лондоне. Согласно ей, скорая помощь может не дожиться госпитализации пациента и уезжать по другим вызовам через 45 минут ожидания в больницах.
По мнению NHS, безопаснее оставить не зарегистрированных и не госпитализированных пациентов в коридорах больниц, чем рисковать жизнями пациентов с более сложными состояниями, которые долго не могут дождаться медиков.
У инициативы появилось множество противников, которые считают неприемлемым бросать больных без обследования и процедуры передачи врачам клиники.
Издание подчёркивает, что процесс госпитализации занимает в среднем меньше 15 минут, но при этом рядом с отделениями неотложной помощи возникают огромные очереди из скорых. Это привело к тому, что в январе 2023 года среднее время приезда скорой по вызову к пациенту с инсультом или инфарктом занимало более 1,5 часа, а должно составлять 18 минут. После введения схемы «брось и иди» в Лондоне потери по времени сократились почти вдвое.
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По мнению NHS, безопаснее оставить не зарегистрированных и не госпитализированных пациентов в коридорах больниц, чем рисковать жизнями пациентов с более сложными состояниями, которые долго не могут дождаться медиков.
У инициативы появилось множество противников, которые считают неприемлемым бросать больных без обследования и процедуры передачи врачам клиники.
Издание подчёркивает, что процесс госпитализации занимает в среднем меньше 15 минут, но при этом рядом с отделениями неотложной помощи возникают огромные очереди из скорых. Это привело к тому, что в январе 2023 года среднее время приезда скорой по вызову к пациенту с инсультом или инфарктом занимало более 1,5 часа, а должно составлять 18 минут. После введения схемы «брось и иди» в Лондоне потери по времени сократились почти вдвое.
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Анастасия Чинкова