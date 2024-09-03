Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Российские и зарубежные педиатры побывали в Детском центре имени Рошаля

Российские и зарубежные педиатры побывали в Детском центре имени Рошаля

03 сентября 2024, 18:38
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

1 из 2

2 из 2

Оригинал
Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля в подмосковном Красногорске посетили врачи, которые примут участие в V Всероссийском конгрессе с международным участием «5П Детская медицина». Это специалисты из 50 регионов России и 13 стран – Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии, Италии и Израиля.
Врачи познакомилась с современными операционными, в том числе роботизированной, осмотрели реанимационные и центр телемедицинских консультаций. Центр оснащён передовым оборудованием.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО



«В преддверии открытия конгресса мы с коллегами посетили Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля, где ознакомились с передовыми методами диагностики и лечения. Обсудили актуальные проблемы в области детского здравоохранения, новейшие технологии, поделились опытом нашего региона», – рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Съезд педиатров стартует 4 сентября и продлится три дня. Его основная тема – инновационные технологии в диагностике, терапии и реабилитации в педиатрии. Главный организатор мероприятия – НИКИ детства Московской области.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

ДКЦ – флагманский проект в сфере здравоохранения Подмосковья. Он стал координатором всех детских учреждений региона. Строительство центра поддержал президент Владимир Путин, а две недели назад он посетил медучреждение и пообщался с врачами.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В клинике работают 1,2 тыс. специалистов со всей страны – лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации и диагностике. В ДКЦ они оказывают помощь по 28 профилям.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В составе центра – 16 отделений стационара более чем на 460 коек. Ежегодно там могут лечиться около 15 тыс. юных пациентов, а прийти на обследование или консультации – порядка 150 тыс. При этом ДКЦ принимает жителей не только Московской области, но и со всей России.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Читайте также:

Детский омбудсмен Львова-Белова познакомилась с работой клинического центра имени Рошаля

Дети участников СВО смогут лечиться в подмосковном Детском клиническом центре

Детский центр имени Рошаля в первый день работы принял 23 пациента
#медицина
#здравоохранение
#дети
#красногорск
#подмосковье
#московская область
#нисо одинаева
#врачи
#дкц
«Буквально яд»: Нутрициолог предупредила о последствиях злоупотребления черным чаем
Нутрициолог Коробейникова: безопасная дозировка черного чая — одна кружка в день
03 сентября 2024, 18:37

Фото: istock / Sergei Petrenko

По мнению британских диетологов, черный чай обладает целебным действием. Так, флавоноиды, находящиеся в напитке, уменьшают воспаление в кишечнике и улучшают микрофлору, таким образом снижая количество вредных бактерий.
Нутрициолог, автор проекта стройности «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова в эфире «Радио 1» рассказала о пользе и вреде черного чая.

Она отметила, что многие исследования ученых могут восприниматься как призыв к вызову. Когда диетолог говорит о пользе черного чая при вздутии, человек может принимать это как доказательство безопасности своего пристрастия, однако самое важное содержится в деталях. Коробейникова заявила, что идеальной дозировкой черного чая является одна кружка в день.
«Плюсы, безусловно, у черного чая есть. У качественного, заварного. Там антиоксиданты, витамины группы В, магний, железо. И те самые флавоноиды, о которых говорит британский диетолог. Там большой спектр достаточно. Правда, в порции чая этих полезных элементов совсем не так много, как хотелось бы. Если мы будем их набирать количеством, то мы просто сорвем себе кишечник вместе со всеми его многочисленными обитателями. И вздутие покажется каким-то детским лепетом», — отметила собеседница.
Она пояснила, что в черном чае содержится достаточно много дубильных веществ, кофеина и при чрезмерном употреблении чая могут начинаться проблемы с ЖКТ. Коробейникова отметила, что диетолог упоминает флавоноиды, растительные вещества, которые улучшают микрофлору кишечника.
«Важно понимать, что тех же самых флавоноидов огромное количество содержится в цитрусовых, в шпинате, в луке, в зеленом чае, облепихе в горьком черном шоколаде (больше 70% какао). Поэтому не только там эти волшебные вещества, а много где еще. Становясь заложником одного продукта, мы лишаем себя возможности быстрее выздоравливать и вовсе не болеть», — пояснила эксперт.
Разнообразить свою тарелку – это задача номер один для любого человека, отметила Коробейникова. Чем больше мы используем продуктов, цветов, витаминов, в том числе, в рационе — тем здоровее кишечник, тем здоровее иммунитет и его ответ на любые неприятности в организме.
«Как и в любом другом чае, в черном есть плюсы, но есть и минусы. Не стоит зацикливаться на одном продукте, это самое-самое важное, что нужно понимать. Чай с шиповником гораздо круче, ромашковый чай, имбирный чай, даже матча модная, тоже у всех есть свои особенности, своя польза, но в меру», — добавила ннутрициолог.
Коробейникова также высказалась о пакетированном чае. По мнению эксперта, стоит отказываться от подобных чаев, ведь никто не знает какая «пыль» там содержится.

«Пакетики я уже сейчас не буду покупать, потому что я не знаю из чего они. Что бы ни написал любой из самых уважаемых брендов на упаковке — мы не знаем, что в пакетиках. Чтобы избежать неприятностей, чтобы минимизировать какой-то даже гипотетический риск, лучше покупать, чтобы было видно, что это листья. Это гораздо безопаснее», — заявила специалситка.
Лучше раз в неделю заварить хороший листовой чай с добавками, чем ежедневно поглощать бесполезный продукт, заверила Коробейникова.

Помимо этого, она обратила внимание на вред чифира.
«Концентрация тех самых веществ, которые не очень хороши в увеличенной концентрации — это экстрим путешествие для сердца, для бедной слизистой кишечника, желудка. Безусловно, уже все понимают, что кофеин – это тот же наркотик. Только в каком-то умеренном, очень-очень умеренном количестве, раз в день он приносит пользу. Когда мы начинаем борщить, в том числе заваривая чефир или настаивая долго-долго и потом выпивая, это уже становится буквально ядом», — подытожила Коробейникова.
Она отметила, что кофеина нет в цикории и гречишном чае.

Читайте также:

Россиянам раскрыли, какие опасные бактерии могут быть в кофемашинах

Названы неожиданные методы снизить давление

Исключить колбасу: Назван самый полезный перекус для школьника
#эксперт
#история
#радио
#путешествие
#вред
#призыв
#диетолог
#экстрим
#чай
#человек
#витамины
#иммунитет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские учёные научились восстанавливать нервы
03 сентября 2024, 18:12

Фото: iStock/Jian Fan

Исследователи Института бионических технологий и инжиниринга Первого МГМУ им. Сеченова создали имплант для восстановления поврежденных нервов.
Отмечается, что устройство уже протестировано на крысах. Как уточнили исследователи, в основе новой технологии лежит воздействие красного света на нервы.

«В каждой клетке есть свой цикл отправки сигнала, в том числе и для регенерации. Стимуляция позволяет максимально сократить этот цикл, то есть заставить нерв посылать сигнал намного чаще», — отметил в беседе с «Газета.ру» ведущий научный сотрудник НЦМУ «Цифровой биодизайн и персонализированное здравоохранение», доцент Института бионических технологий и инжиниринга Сеченовского Университета Александр Марков.

Ранее врач-невролог Ольга Зинчева заявляла, что основным ранним признаком деменции является снижение кратковременной памяти.

Читайте также:

Врач Зинчева назвала основной ранний признак деменции

В сентябре Землю ожидают мощные магнитные бури

«Настоящий суперфуд»: диетолог Дианова раскрыла пользу томатов для уменьшения мясного в рацион
#здравоохранение
#врач
#технологии
#ученые
#изобретение
#наука
#медицина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Настоящий суперфуд»: диетолог Дианова раскрыла неочевидную пользу томатов
Диетолог Дианова: чрезмерное количество помидоров в рационе может вызвать изжогу
03 сентября 2024, 17:56

Фото: iStock / Goran1

Томаты содержат вещество, которое эффективно помогает уменьшить количество мясного в рационе и тем самым значительно улучшить состояние здоровья.
Об этом сообщила «Радио 1» исполнительный директор автономной некоммерческой организации Национальный исследовательский центр «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог первой категории, психолог пищевого поведения Нурия Дианова.
«Томаты – это настоящий суперфуд. Недавно я нашла новые научные данные, которые были опубликованы этим летом. Они очень подходят под портрет моего среднестатистического пациента. У всех есть заболевания печени и чаще всего – лишний вес. Так вот, если бы большинство моих пациентов, мужчин от 35 лет до 50 лет, заменили один мясной приём пищи на растительную котлету, они совершили бы переворот для своего здоровья», – заверила врач.
Однако, по её словам, пациенты боятся, так как не уверены, что это будет вкусно.
«Но я нашла исследование авторитетного журнала Food. Там публикуют результаты изучения влияния разных компонентов на пищевое производство. Так вот, в томатах есть такой уникальный компонент, которому можно петь оды. Это антиоксидант ликопин. Учёные добавляли в продукты томатный порошок и пришли к выводу, что он улучшает цвет растительной котлеты, даёт ей невероятный вкус, близкий к мясу. А ведь это просто порошок!», – подчеркнула Дианова.
По словам диетолога, её такой вывод очень удивил и оказался неожиданным.
«Но теперь для меня как для врача есть новый аргумент, чтобы убеждать моих пациентов, мужчин среднего возраста», – отметила собеседница «Радио 1».
Вместе с тем она предупредила, что неумеренное количество помидоров в рационе может вызвать изжогу.
«У меня была пациентка из Воронежа, которая очень любила томаты и сильно мучилась изжогой. Когда она ко мне обратилась, я неделю наблюдала за её рационом. Она писала мне, что она ест и в каких объёмах. Оказалось, что у неё не было ни одного приёма пищи без томатов. И я поняла, что именно их большое количество вызывает изжогу. Что мы сделали? Я ей не запретила совсем всё, а просто попросила урезать количество томатов в рационе в три раза», – рассказала диетолог.
По словам Нурии Диановой, пациентка не верила, что именно томаты виновны в изжоге, но в итоге врач оказалась права.

Читайте также:

Россиянам раскрыли, какие опасные бактерии могут быть в кофемашинах

Названы неожиданные методы снизить давление

Исключить колбасу: Назван самый полезный перекус для школьника
#диета
#диетолог
#продукты
#питание
#здоровье
#овощи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные травматологи восстановили подвижность руки подростка после падения с велосипеда
Подмосковные травматологи спасли руку подростка после падения с велосипеда
03 сентября 2024, 15:44

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы спасли подростку руку после падения с велосипеда. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.

В приёмный покой поступил 13-летний мальчик с перелом левой плечевой кости. Травму получил при падении с велосипеда.
«Мы диагностировали перелом с отломками кости. Это одна из самых тяжёлых травм локтевого сустава. Она нередко влечёт за собой потерю функций верхней конечности. В ходе операции под наркозом восстановили правильную анатомию внутрисуставных структур плечевой кости и зафиксировали отломки спицами», – рассказал заведующий операционным блоком Виталий Куваев.
Сейчас пациент выписан домой на амбулаторное лечение. Его ждёт длительное восстановление, а после полного сращивания костей – повторная операция для удаления металлических конструкций.

В министерстве добавили, что ежегодно врачи МОДКТОБ оперируют в среднем пять детей с травмами и патологиями ортопедического профиля. В консультативно-диагностической поликлинике больницы консультации получают около 19 тыс. человек.

Читайте также:

Опасные белки: ветеринары рассказали, чем можно заразиться от животных в парке

В Подмосковье девочка чуть не оглохла из-за залетевшей в ухо мухи

В Подмосковья с начала года благодаря ЭКО родилось около 1,2 тыс. детей
#подмосковье
#московская область
#ребёнок
#подросток
#велосипед
#операция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Опасные белки: ветеринары рассказали, чем можно заразиться от животных в парке
Жителей Подмосковья предупредили о заразных ежах и белках
03 сентября 2024, 15:36

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Люди часто любят подкармливать в парках диких животных. Речь идёт о тех, кого мы привыкли считать безобидными, например, о ежах и белках. Однако контакт с этими видами может оказаться смертельным, об этом предупреждают специалисты государственной ветеринарной службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Белка может быть переносчицей бешенства. Если она укусит, рану следует обработать перекисью и как можно скорее обратиться к врачу, который проведёт экстренную профилактику бешенства. Откладывать визит к врачу категорически нельзя, так как каждый лишний день несёт угрозу для жизни», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что в иголках у ежей могут обитать клещи, которые переносят боррелиоз, энцефалит и эрлихиоз. Инфекцией можно заразиться, даже если просто уколоться о ежиную иголку.

Поэтому вместо того, чтобы пытаться кормить животных с рук, лучше класть угощения для них в кормушки или просто положить на землю.

Читайте также:

Гон начался: жителей Подмосковья предупредили об агрессивных лосях

Врач Тен раскрыла, чем человек может быть опасен для домашних животных

Головная боль и слабость: врач перечислила симптомы укуса клещей и назвала группу риска
#ветеринары
#животные
#минсельхозпрод мо
#московская область
#болезни
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье девочка чуть не оглохла из-за залетевшей в ухо мухи
03 сентября 2024, 14:11

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Врачи больницы в подмосковном Видном избавили восьмилетнюю пациентку от проблем со слухом, причиной которых оказалась пробравшаяся в слуховой проход муха, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Девочка поступила с жалобой на резкое снижение слуха в левом ухе. Осмотр преподнёс нам сюрприз. Девочка не помнит момент попадания насекомого в ухо, не слышала жужжания и не чувствовала шевелений, а ощущала только заложенность и ухудшение слуха. Мы извлекли насекомое с помощью промывания слухового прохода», — рассказала оториноларинголог Видновской больницы Мария Шушина.

По счастью, насекомое не повредило ни барабанную перепонку, ни слуховой проход. После извлечения мухи девочка в тот же день вернулась домой.

Читайте также:

Заболеваемость коронавирусом в РФ выросла за неделю на 20%

В Подмосковья с начала года благодаря ЭКО родилось около 1,2 тыс. детей

Россиянам раскрыли, какие опасные бактерии могут быть в кофемашинах
#видное
#врачи
#девочка
#больница
#минздрав мо
#насекомые
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Заболеваемость коронавирусом в РФ выросла за неделю на 20%
03 сентября 2024, 13:14

Фото: istockphoto/solarseven

На 20% за прошлую неделю увеличилась заболеваемость коронавирусом в РФ, информирует федеральный оперштаб по борьбе с ковидом. Количество госпитализаций возросло в 45 регионах страны, а показатель заболеваемости вырос в 67 субъектах России, добавили в оперативном штабе.
По информации специалистов, за неделю выздоровели более 17 тысяч человек, что больше почти на 35% по сравнению с показателем неделей раньше. Умерло 28 человек.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье с начала текущего года благодаря экстракорпоральному оплодотворению родилось около 1.2 тысячи детей. Как уточнили в региональном Минздраве, процедуру можно сделать по полису ОМС.

Читайте также:

Россиянам раскрыли, какие опасные бактерии могут быть в кофемашинах

Названы неожиданные методы снизить давление

Названы самые вредные снеки для школьников
#мир
#россия
#россияне
#болезни
#коронавирус
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковья с начала года благодаря ЭКО родилось около 1,2 тыс. детей
03 сентября 2024, 11:15

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Около 1,2 тыс. детей появилось на свет в Московской области с начала года благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения, ЭКО в регионе проводится бесплатно — по полису обязательного медицинского страхования, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Благодаря современным репродуктивным технологиям мы можем помочь стать мамами женщинам, которые не могут забеременеть естественным путем. Всего с начала года в Подмосковье после ЭКО родилось порядка 1,2 тыс. детей», — цитируются в сообщении слова главы областного Минздрава Алексея Сапанюка.
Отмечается, что для бесплатного получения процедуры ЭКО необходимо оформить квоту. Информация о том, как это сделать и какие документы для этого понадобятся, размещена на сайте министерства.

Читайте также:

Россиянам раскрыли, какие опасные бактерии могут быть в кофемашинах

Названы неожиданные методы снизить давление

Названы самые вредные снеки для школьников
#эко
#дети
#минздрав мо
#здравоохранение
#медицина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам раскрыли, какие опасные бактерии могут быть в кофемашинах
Биолог Лялина заявила о вызывающих менингит бактериях в грязных кофемашинах
02 сентября 2024, 22:20

Фото: iStock/SergeyKlopotov

И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Ирина Лялина заявила, что в грязных кофемашинах могут водится опасные бактерии, в том числе вызывающие менингит.
Так, в частности, речь идёт о энтерококках, которые, кроме менигита, способны вызывать глухоту, эпилепсию, задержку развития у детей, а также кишечные расстройства и болезни мочеполовой системы.

«Кофемашина часто работает в режиме нон-стоп, при этом сотрудники и обслуживающий персонал могут пренебречь чисткой данного прибора. Хотя в кофемашинах могут завестись и размножиться различные бактерии — ацинетобактеры, кокки, бациллы, плесень, грибки, дрожжи», — добавила в беседе с NEWS.ru Лялина.

Ранее недавнее исследование, опубликованное в журнале Science of The Total Environment, показало, что раковины могут стать благоприятной средой для размножения опасных микробов, включая те, которые вызывают инфекции ран, пневмонию и легионеллез.

Читайте также:

Мужчина отравился после секса с женой

Эти опасные бактерии живут у вас в раковине

«Чесоточный клещ и грибок»: Врач рассказала, что можно подхватить от бумажных купюр
#исследование
#врач
#мужчина
#сотрудники
#болезни
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф