Российские и зарубежные педиатры побывали в Детском центре имени Рошаля

Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля в подмосковном Красногорске посетили врачи, которые примут участие в V Всероссийском конгрессе с международным участием «5П Детская медицина». Это специалисты из 50 регионов России и 13 стран – Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии, Италии и Израиля.
Врачи познакомилась с современными операционными, в том числе роботизированной, осмотрели реанимационные и центр телемедицинских консультаций. Центр оснащён передовым оборудованием.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Съезд педиатров стартует 4 сентября и продлится три дня. Его основная тема – инновационные технологии в диагностике, терапии и реабилитации в педиатрии. Главный организатор мероприятия – НИКИ детства Московской области.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
ДКЦ – флагманский проект в сфере здравоохранения Подмосковья. Он стал координатором всех детских учреждений региона. Строительство центра поддержал президент Владимир Путин, а две недели назад он посетил медучреждение и пообщался с врачами.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В клинике работают 1,2 тыс. специалистов со всей страны – лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации и диагностике. В ДКЦ они оказывают помощь по 28 профилям.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В составе центра – 16 отделений стационара более чем на 460 коек. Ежегодно там могут лечиться около 15 тыс. юных пациентов, а прийти на обследование или консультации – порядка 150 тыс. При этом ДКЦ принимает жителей не только Московской области, но и со всей России.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
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Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«В преддверии открытия конгресса мы с коллегами посетили Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля, где ознакомились с передовыми методами диагностики и лечения. Обсудили актуальные проблемы в области детского здравоохранения, новейшие технологии, поделились опытом нашего региона», – рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Съезд педиатров стартует 4 сентября и продлится три дня. Его основная тема – инновационные технологии в диагностике, терапии и реабилитации в педиатрии. Главный организатор мероприятия – НИКИ детства Московской области.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
ДКЦ – флагманский проект в сфере здравоохранения Подмосковья. Он стал координатором всех детских учреждений региона. Строительство центра поддержал президент Владимир Путин, а две недели назад он посетил медучреждение и пообщался с врачами.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В клинике работают 1,2 тыс. специалистов со всей страны – лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации и диагностике. В ДКЦ они оказывают помощь по 28 профилям.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В составе центра – 16 отделений стационара более чем на 460 коек. Ежегодно там могут лечиться около 15 тыс. юных пациентов, а прийти на обследование или консультации – порядка 150 тыс. При этом ДКЦ принимает жителей не только Московской области, но и со всей России.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Читайте также:
Детский омбудсмен Львова-Белова познакомилась с работой клинического центра имени Рошаля
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Детский центр имени Рошаля в первый день работы принял 23 пациента
Лора Луганская