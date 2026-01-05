В Британии запретили рекламу вредной еды днем для борьбы с ожирением у детей
В рамках борьбы с детским ожирением в Британии запретили рекламировать вредные продукты днем. Об этом говорится в пресс-релизе минздрава Соединенного Королевства.
Министерство здравоохранения Великобритании объявило о введении ограничений на рекламу продуктов питания и напитков, которые могут быть вредны для здоровья, с 5:30 до 21:00 по телевидению и в интернете. Эти меры направлены на реализацию стратегии британского правительства по воспитанию «самого здорового поколения детей в истории». Планируется, что такие ограничения будут ежегодно сокращать потребление детьми до 7,2 миллиардов калорий из нездоровой пищи.
Ведомство классифицирует как потенциально вредные для здоровья такие продукты, как безалкогольные напитки, шоколад, сладости, пицца, пирожные, мороженое, сухие завтраки, каши, бутерброды, подслащённые хлебобулочные изделия и йогурты.
