Из-за забастовки медиков во Франции закроется большинство клиник

05 января 2026, 18:10

RMC: врачи и медперсонал Франции начали забастовку, 80% клиник будут закрыты

Фото: iStock/SimonLukas

Во Франции врачи и медперсонал начали забастовку. Большая часть клиник в стране будет закрыта. Об этом заявил глава Французского союза за свободную медицину (UFLM) Жером Марти в эфире радиостанции RMC.