Из-за забастовки медиков во Франции закроется большинство клиник
Во Франции врачи и медперсонал начали забастовку. Большая часть клиник в стране будет закрыта. Об этом заявил глава Французского союза за свободную медицину (UFLM) Жером Марти в эфире радиостанции RMC.
Марти сообщил, что в забастовке участвуют не только врачи, включая хирургов, но и студенты, интерны и другие медицинские работники. По словам руководителя союза, власти игнорируют мнение представителей медицинской сферы.
Известно, что протестная акция продлится десять дней. Ведомство здравоохранения Франции уверило, что предприняты все необходимые меры для обеспечения граждан непрерывным медицинским обслуживанием в условиях эпидемии гриппа. При этом в министерстве подчеркнули, что при необходимости медиков будут привлекать к работе принудительно.
Согласно информации СМИ, медицинские работники недовольны новыми мерами, введёнными властями в 2026 году. В частности, это касается усиленного контроля за больничными листками и возможности для руководства снижать тарифы на определённые медицинские услуги в одностороннем порядке.
