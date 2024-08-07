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В Чехове отремонтируют плотину на реке Бобровка

07 августа 2024, 11:09
Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

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Плотину на реке Бобровка, расположенную на территории городского округа Чехов, ждёт капитальный ремонт, подряд на проведение работ выставлен на электронные торги, информация об этом размещена в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и провести работы по капитальному ремонту плотины на Бобровке в деревне Ишино городского округа Чехов», — говорится в сообщении.
Капитальный ремонт плотины должен быть завершён в 2025 году.



Начальная цена лота составляет 42 миллиона 363 тысячи 600 рублей. Заявки принимаются до 22 августа. Работы будут финансироваться из окружного бюджета.

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Диетолог назвала простой и идеальный по составу завтрак на каждый день
Диетолог Дианова: к яйцам на завтрак нужно добавлять овощи и хлеб
07 августа 2024, 11:14

Фото: iStock/lolostock

Завтрак, по словам многих нутрициологов и специалистов пищевого поведения, один из самых важных приемов пищи. Именно он насыщает наш организм силами и дает энергию на весь день. Однако многие пренебрегают им из-за спешки или завтракают на ходу чем придется.
Исполнительный директор автономной некоммерческой организации Национальный исследовательский центр «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог первой категории, гепатолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» рассказала про идеальный и простой завтрак, который станет шагом к сбалансированному питанию.
«В большинстве случаев люди едят 2-3 яйца, 1-2 сосиски, пьют кофе — и побежали. Иногда еще лаваш добавляют. А если человеку сказать, что можно есть 1-2 яйца, обязательно добавить овощную порцию (не менее 150 грамм) и кусок цельнозернового хлеба (30-40 грамм) с маслом или тонким слоем спреда, запить чаем (чашкой). Вот тогда человек наестся. И это будет идеальный, сбалансированный прием пищи», — поделилась диетолог.

Она добавила, что также можно приготовить омлет с добавлением яичного белка, который сейчас продается отдельно, тогда завтрак будет белковым и питательным.

«Но желтков тоже много не нужно, они — очень сильный желчегонный стимулятор. По моему мнению, три желтка за один прием пищи — это перебор», — отметила эксперт.

По словам Нурии Диановой, важно помнить о правиле тарелки, чтобы не упускать нужные для организма вещества, которые содержатся в самых разных продуктах.

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Расписание электричек Ленинградского направления изменилось до 8 сентября
07 августа 2024, 10:53

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов Ленинградского направления изменился с 6 августа до 8 сентября включительно из-за работ по модернизации железной дороги на участке между станицей Зеленоград-Крюково и Ленинградским вокзалом, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МТППК.
«С 6 августа часть электричек на участке Зеленоград-Крюково – Москва и Москва – Тверь отменяется, у некоторых укорачивается маршрут. А с 11 августа изменится расписание электричек МЦД-3: интервалы между поездами после 23:00 и до семи утра увеличатся до 20 минут», — говорится в сообщении.
Посмотреть актуальное расписание пассажиры могут на станциях и вокзалах, а также онлайн — на сайте РЖД или в приложении «РЖД Пассажирам».

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Жалобу генерала Попова на смягчающее решение суда отклонили
07 августа 2024, 10:41

Фото: iStock/Zolnierek

Второй Западный окружной военный отклонил жалобу генерал-майора Ивана Попова на решение суда первой инстанции, который смягчил ему меру пресечения, освободил из СИЗО и установил срок домашнего ареста. Об этом информирует ТАСС.
Согласно судебному решению, жалоба Попова осталась без удовлетворения. В прошлом месяце 235-й гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство следствия и перевел Попова из СИЗО под домашний арест до 11 октября текущего года.

Уточняется, что обвиняемый подал жалобу из-за несогласия с продлением срока меры пресечения.

Ранее сообщалось, что следствие закончило работу по делу экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерал-майора Ивана Попова. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, Попову инкриминируют мошенничество. По версии следователей, он причастен к хищению в прошлом году более 1 700 тонн изделий металлопроката на сумму свыше 130 миллионов рублей.

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Обновлённый мытищинский детсад «Дюймовочка» примет воспитанников 2 сентября
07 августа 2024, 10:39

Фото: телеграм-канал Юлии Купецкой

Обновлённое дошкольное отделение школы № 24 «Дюймовочка» готовится к открытию. Об этом сообщила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.
«В этом году проводим в городском округе Мытищи капремонт пяти образовательных учреждений. В их числе – дошкольное отделение школы № 24 «Дюймовочка». В здании требовались кардинальные изменения. По госпрограмме «Образование» были полностью заменены инженерные коммуникации, фасад, кровля, входные группы. Также обновлены групповые помещения и спортивно-музыкальный зал. Пищеблок укомплектован по всем современным требованиям», – написала Купецкая в своём телеграм-канале.
По её словам, сейчас строительные работы полностью завершены. Следующим этапом станут сборка и установка новой мебели и технического оборудования. Всё необходимое уже закуплено. На прилегающей территории установили новые игровые площадки, уложили асфальт и засеяли газон.

Как отметила Купецкая, дети придут в обновлённый сад 2 сентября.

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В Химках снесли деревянный многоквартирный дом
07 августа 2024, 10:38

Фото: пресс-служба Мособлархтектуры

Деревянный многоквартирный дом, находившийся в аварийном состоянии, снесли на Первомайской улице в микрорайоне Сходня городского округа Химки, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Двухэтажный деревянный дом на восемь квартир был построен в 1951 году, его площадь составляла около 370 квадратных метров. Основные конструкции здания обветшали, из-за этого дом признали аварийным, жильцов оттуда расселили. Дом продолжал разрушаться, кроме того, там произошёл пожар. Жители соседних домов обратились через портал «Добродел» в администрацию округа с просьбой снести ставшую опасной постройку», — говорится в сообщении.
В июле текущего года аварийный дом снесли. В настоящее время участок, который он занимал, полностью очищен от постройки и строительного мусора. Решение о том, как использовать освобождённую территорию, местная администрация пока не приняла.

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Троице-Сергиева лавра вошла в число самых популярных «мест силы» России
07 августа 2024, 10:20

Фото: iStock/OlyaSolodenko

Проект по выбору «мест силы» России проводит с начала года межрегиональная общественная организация «Молодёжная палата» По итогам народного голосования расположенная в Московской области Троице-Сергиева лавра попала в топ-50, сообщает пресс-служба проекта.
«По итогам первого этапа открытого общероссийского онлайн-голосования одним из наиболее интересных и уникальных «мест силы» России стала Троице-Сергиева лавра. Объект вошёл в топ-50 «Мест силы России», — говорится в сообщении.
В настоящее время голосование продолжается. По итогам второго этапа, который стартовал в июле, будет составлен топ-10 «мест силы» России. Принять участие в голосовании может каждый. Для этого достаточно перейти на сайт проекта и выбрать своё «место силы» из списка.

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Вылетевший в Петропавловск-Камчатский самолет вернулся во Владивосток
07 августа 2024, 10:01

Фото: iStock/frentusha

Самолет Airbus A320neo авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Владивосток — Петропавловск-Камчатский, вернулся в аэропорт вылета. Об этом сообщает компания-авиаперевозчик.
Примечательно, что борт «благополучно приземлился» в Международном аэропорту Владивосток. Причиной аварийной посадки воздушного судна послужил сигнал о возможной неисправности гидросистемы.

Уточняется, что 162 пассажира, которые находились на борту самолета, разместили в терминале аэропорта, на месте работает технический персонал.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолёт авиакомпании «Россия», который выполняет рейс из Минеральных Вод в Санкт-Петербург, сел в аэропорту вылета. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Загруженность дорог Подмосковья утром 7 августа составила 4 балла
07 августа 2024, 09:57

Фото: iStock/frentusha

Интенсивность трафика на дорогах Московской области по состоянию на утро среды, 7 августа, составила четыре балла по десятибалльной шкале, сложности с проездом фиксируются при движении по направлению к столице на ряде участков трёх федеральных трасс и семи шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Затруднения отмечаются при проезде в сторону Москвы на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Носовихинское, Варшавское, Щёлковское, Ленинградское, шоссе Энтузиастов, Каширское и Калужское», — говорится в сообщении.
В министерстве также сообщили, что всего сегодня утром на подмосковных дорогах зафиксировано 985 тысяч машин, это на 1,8% меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#московская область
#подмосковье
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Омбудсмен Подмосковья Фаевская помогла с документами тяжелораненому военному
07 августа 2024, 09:46

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Военнослужащий, проходящий лечение в столичном госпитале после тяжёлого ранения, не мог получить свой паспорт и оформить ряд важных документов, проблему решила омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.
С жалобой на невозможность получить паспорт к омбудсмену обратилась жена военнослужащего. Без паспорта мужчина не мог оформить справки для прохождения военно-врачебной комиссии и медико-социальной экспертизы, получить социальную поддержку и многое другое.
«Чтобы помочь заявительнице, я обратилась в Генеральную прокуратуру Российской Федерации», — сказала Ирина Фаевская.
В результате обращения паспорт доставили военнослужащему в кратчайшие сроки.

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