В Чехове отремонтируют плотину на реке Бобровка

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Плотину на реке Бобровка, расположенную на территории городского округа Чехов, ждёт капитальный ремонт, подряд на проведение работ выставлен на электронные торги, информация об этом размещена в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и провести работы по капитальному ремонту плотины на Бобровке в деревне Ишино городского округа Чехов», — говорится в сообщении.Капитальный ремонт плотины должен быть завершён в 2025 году.
Начальная цена лота составляет 42 миллиона 363 тысячи 600 рублей. Заявки принимаются до 22 августа. Работы будут финансироваться из окружного бюджета.
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