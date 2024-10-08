В городском округе Реутов завершили строительство ЖК «Юбилейный»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов
Возведение 25-этажного жилого комплекса «Юбилейный» с четырьмя секциями и 651 квартирой началось в 2017 году застройщиком ООО «СК „ПСТ“». Однако летом 2022 года застройщик обанкротился. Комплекс был включён в Единый реестр проблемных объектов и передан Фонду защиты прав дольщиков Московской области, сообщает пресс-служба администрации городского округа Реутов.
Благодаря содействию губернатора Московской области Андрея Воробьёва объект был завершён. Глава Реутова Филипп Науменко встретился с жителями, чтобы выяснить, остались ли нерешённые вопросы.
«В ходе достройки выявлялось много технических недоработок. Одна из наиболее существенных касалась индивидуального теплового пункта. Новой компании-застройщику также пришлось переделывать фасад и укреплять подвал. Сейчас все исправлено. В дом подали тепло, система отопления работает в штатном режиме», — сообщил Науменко.
Он также осмотрел помещение детского сада на 110 мест, который откроется на первом этаже жилого комплекса. Этот объект должен быть передан городу до конца года.
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«В ходе достройки выявлялось много технических недоработок. Одна из наиболее существенных касалась индивидуального теплового пункта. Новой компании-застройщику также пришлось переделывать фасад и укреплять подвал. Сейчас все исправлено. В дом подали тепло, система отопления работает в штатном режиме», — сообщил Науменко.
Он также осмотрел помещение детского сада на 110 мест, который откроется на первом этаже жилого комплекса. Этот объект должен быть передан городу до конца года.
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Дайана Хусинова