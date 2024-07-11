В Бурятии боец СВО стал донором почки для больного ребенка

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В Бурятии боец СВО подарил почку больному сыну, сообщили в пресс-служба республиканской больницы имени Н.А. Семашко.
Участник специальной военной операции из Бурятии подарил своему сыну один из органов, когда вернулся на малую родину.
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«28-летний Александр из республики был вынужден проходить процедуру диализа три раза в неделю. Патологию почек у него обнаружили в 19 лет. К 2017 году обе почки почти полностью утратили свои функции. Почку Александру подарил его отец, который вернулся из зоны боевых действий. После успешно проведённой операции Александр уже вернулся домой», — говорится в сообщении.
Ранее другой участник СВО записал предсмертное видеообращение к своему сыну. «Ты настоящий мужчина. Я с тобой», — сказал солдат на видео и выразил уверенность, что всё будет хорошо.
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Мира Полтева