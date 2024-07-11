В Бурятии боец СВО стал донором почки для больного ребенка

«28-летний Александр из республики был вынужден проходить процедуру диализа три раза в неделю. Патологию почек у него обнаружили в 19 лет. К 2017 году обе почки почти полностью утратили свои функции. Почку Александру подарил его отец, который вернулся из зоны боевых действий. После успешно проведённой операции Александр уже вернулся домой», — говорится в сообщении.









Ранее другой участник СВО записал предсмертное видеообращение к своему сыну. «Ты настоящий мужчина. Я с тобой», — сказал солдат на видео и выразил уверенность, что всё будет хорошо.