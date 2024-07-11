В Иркутской области бездомные выдают себя за ветеранов СВО

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В Железногорске-Илимском Иркутской области Павел Березовский бездомные прикидываются участниками СВО, рассказал мэр города Павел Березовский в своем Телеграм-канале.
Таким образом, они пытаются вызвать к себе больше жалости и выпросить лишние деньги. Никто из них ранее никогда не служил на СВО, это проверено по базам данных, сообщил градоначальник. Он также добавил, что всем этим людям предлагали работу, но они «просто не хотят ничего делать».
Сейчас проблема того, как поступать с этими людьми, остается нерешенной. Полиция не раз забирала «ветеранов» на работы в полях, но они отказывались работать.
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Олег Дикий