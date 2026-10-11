Медведь устроил трапезу на верхушке дерева на глазах у напуганных россиян
Медведь подошел к жилым домам в поисках пропитания и взобрался на высокое дерево в Ульяновской области. Об этом написала местная газета «Улпресса» в своем телеграм-канале.
Дикий зверь напугал жителей села Аргаш в Инзенском районе. Хищник залез почти на верхушку ствола ради поедания оставшейся листвы. При этом животное совервшенно не пугали ни тонкие сучья, прогибавшиеся под массой его тела, ни значительная высота.
Ранее сообщалось, что жители Нижегородской области увидели медведицу с детенышами, вышедших на прогулку по улицам населенного пункта.
До этого после встречи с медведем чудом остался жив пастух в Туве.
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