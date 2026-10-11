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Российский медведь кинулся на Камаз

Медведь кинулся на Камаз в ХМАО, его сняли на видео
Фото: istockphoto/Warren A Metcalf

В ХМАО медведь напал на КАМАЗ и попытался его раскачать. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «360.ru».



На кадрах, снятых очевидцем из легкового автомобиля, видно, как медведь сначала играет с оторванным дорожным знаком. Затем, когда напротив остановился грузовик, хищник бросился к нему и закинул передние лапы на кабину, начав раскачивать машину. Чем все закончилось, не уточняется.

Ранее медведь устроил трапезу на верхушке дерева на глазах у напуганных россиян. Ситуация случилась около жилых домов.

Кроме того, косолапый преследовал сибирячку в городе. Подробности — в нашем материале.

Никита Кротов

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