Медведь преследовал сибирячку в городе
В Красноярском крае медведь выбежал на улицы Минусинска и начал преследовать женщину. Об этом сообщил Telegram-канал Kras Mash.
Инцидент произошел утром 10 октября. Хищника заметили в городской черте: он бегал по дорогам и представлял потенциальную опасность для местных жителей. В какой-то момент медведь погнался за женщиной, однако его отпугнул автомобильный гудок.
Очевидцы сняли животное на видео. На кадрах видно, как медведь передвигается по городским улицам. В настоящее время его разыскивают сотрудники правоохранительных органов совместно с охотниками.
Ранее на Чукотке пес спас человека от медведя. Подробности — в нашем материале.
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