В Бурятии введен режим ЧС из-за лесных пожаров

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Власти Бурятии приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации регионального значения на фоне лесных пожаров в республике. Об этом сообщает местное агентство лесного хозяйства в своем telegram-канале.
«Решением республиканской комиссией по чрезвычайным ситуациям на территории лесов республики с 13 мая введен режим чрезвычайной ситуации регионального значения, доступ в лес закрыт», — передает ведомство.
В агентстве напомнили об административной или уголовной ответственности за несоблюдение правил пожарной безопасности.
При этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Интерфакс» рассказал, что в четырех российских регионах прогнозируется пятый, чрезвычайный класс пожарной опасности. В их число вошли Волгоградская, Иркутская и Саратовская области. Последней в списке оказалась республика Бурятия.
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