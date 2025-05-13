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В Бурятии введен режим ЧС из-за лесных пожаров

Фото: iStock/Toa55

Фото: iStock/Toa55

Власти Бурятии приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации регионального значения на фоне лесных пожаров в республике. Об этом сообщает местное агентство лесного хозяйства в своем telegram-канале.
«Решением республиканской комиссией по чрезвычайным ситуациям на территории лесов республики с 13 мая введен режим чрезвычайной ситуации регионального значения, доступ в лес закрыт», — передает ведомство.

В агентстве напомнили об административной или уголовной ответственности за несоблюдение правил пожарной безопасности.

При этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Интерфакс» рассказал, что в четырех российских регионах прогнозируется пятый, чрезвычайный класс пожарной опасности. В их число вошли Волгоградская, Иркутская и Саратовская области. Последней в списке оказалась республика Бурятия.

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Мигрантов начнут учить поведению в России
Баринов: в РФ начнут интегрировать мигрантов в российское общество
13 мая 2025, 02:57

Фото: iStock/vichinterlang

По словам главы Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игоря Баринова, в пяти субъектах России в ближайшие дни заработают адаптационные центры для трудовых мигрантов. Этим Баринов поделился с «Известиями».
«В адаптационных центрах будут рассказывать о культуре, истории, традициях страны и правилах поведения. В будущем такие центры станут обязательными для трудовых мигрантов», — объяснил Баринов изданию.

Глава ФАДН пояснил, что такой подход позволит снизить напряженность в тех регионах, где зафиксирован высокий миграционный поток. Первые центры появились в Татарстане, Хабаровском крае, Якутии, Кемеровской и Челябинской областях.

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#центры
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Депутат Антропенко: важно поддерживать продюсеров, снимающих фильмы про СВО
13 мая 2025, 01:53

Фото: iStock/shironosov

По словам депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Игоря Антропенко, российским продюсерам, снимающим фильмы про СВО, нужно оказывать поддержку. Об этом политик заявил РИА Новости.
«В настоящее время важно поддерживать российский кинематограф и продюсерские центры, которые снимают фильмы про СВО - не только художественные, к примеру, "Алдан", но и документальные, отражающие события происходящего в настоящее время - "Кто кроме нас". Или фильмы, о которых надо говорить и показывать в школах, - "У края бездны. Битва за Мариуполь глазами очевидца"», — рассказал депутат агентству.

Антропенко отметил, что те, кто посмотрел «У края бездны. Битва за Мариуполь глазами очевидца», навсегда поменяли свое представление о спецоперации на Украине.

Помимо этого депутат рассказал и о том, на каких он воспитывался фильмах. Это было кино о Великой Отечественной войне, которое Антропенко показывает своим детям.

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Анастасия Волочкова раскрыла возможную причину смерти балерины Аллы Осипенко
Волочкова заявила, что у балерины Аллы Осипенко была онкология
13 мая 2025, 00:51

Фото: iStock/peterscode

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что у скончавшейся звезды мирового балета Аллы Осипенко был рак и проблемы со зрением.
«У Аллы Евгеньевны была очень большая проблема со зрением. Я приезжала к ней на дачу со своей дочкой. И у нее был человек, Наталья Борисовна. Она отвозила ее вчера в час ночи в больницу, где она скончалась в 6 утра. Оказывается, у нее была онкология», — рассказала Волочкова в беседе с «Газетой.Ru».

При этом она отметила, что Алле Евгеньевне об это не рассказывали, чтобы не расстраивать. По словам Волочковой, Осипенко почти ничего не видела ещё четыре года назад.

Напомним, 12 мая на 93-м году жизни умерла народная артистка РСФСР, легендарная балерина Алла Осипенко. Пока дату прощания не определили, но церемония, предварительно, пройдёт в Князь-Владимирском соборе в Санкт-Петербурге.

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#актриса
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Раскрыли дату и место похорон Нины Гребешковой
Нину Гребешкову похоронят на Кунцевском кладбище 14 мая
12 мая 2025, 22:54

Нина Гребешкова (Фото: кадр из фильма «Экипаж»)

Заслуженную артистку России и вдову режиссера Леонида Гайдая Нину Гребешкову похоронят на Кунцевском кладбище 14 мая, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на внучку актрисы Ольгу Худякову.
«Похороны пройдут 14 мая на Кунцевском кладбище. Само прощание будет в закрытом формате, на кладбище можно будет присутствовать», — обратила внимание Ольга Худякова.

Отвечая на вопрос о причине кончины Нины Гребешковой, внучка звезды фильмов Леонида Гайдая уточнила, что артистка не болела. Причиной ухода из жизни Ольга Худякова назвала «возраст».

Напомним, что Нина Гребешкова скончалась 10 мая. Публика знает актрису по фильмам «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Не может быть!» и «Спортлото-82».

Ранее ведущий «Радио 1» Алексей Кизенков поделился воспоминаниями о покойной жене Гайдая. Они встретились на съемочной площадке фильма режиссера Николая Лебедева «Фонограмма страсти».

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Умер соведущий YouTube-канала «Ильдар Автоподбор» Вячеслав Паруков
12 мая 2025, 21:39

Вячеслав Паруков (фото: Telegram @ildar_auto_podbor)

Блогер, соведущий YouTube-канала «Ильдар Автоподбор» Вячеслав Паруков скончался от тяжёлой болезни в возрасте 37 лет. Об этом сообщается на странице канала во ВКонтакте.
Отмечается, что Паруков до последнего проявлял мужество и силу духа в борьбе с заболеванием.

Его коллега, автор канала Ильдар Сибгатуллин, более известный как Ильдар Автоподбор, в своём обращении на YouTube рассказал, что в марте Вячеслав почувствовал недомогание, но не обратил на это внимание и продолжал работать. Однако 4 мая его состояние резко ухудшилось. Врачи диагностировали ему двустороннюю пневмонию с 75-80%-ным поражением лёгких.

Сначала блогера положили в реанимацию, а затем перевели в отделение интенсивной терапии. Тогда Паруков сообщил своей команде, что уже идёт на поправку и совсем скоро выпишется. Однако спустя непродолжительное время его состояние вновь резко ухудшилось, и было принято решение о возвращении Вячеслава в реанимацию.

Накануне, 11 мая, у мужчины резко поднялась температура, после чего его сердце остановилось.

Команда канала «Ильдар Автоподбор» объявила трёхдневный траур, в связи с чем, публикации в их соцсетях выходить не будут.

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