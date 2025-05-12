Юрист раскрыл размеры штрафов за борщевик в России

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Несвоевременные действия или полное отсутствие мер по уничтожению борщевика могут привести к штрафам для граждан до пяти тысяч рублей, сообщил юрист Илья Русяев.
Он уточнил, что должностные лица могут быть оштрафованы на сумму до 50 тысяч рублей, а юридические лица — до миллиона рублей, приводит его слова NEWS.ru.
Если речь идет о частном лице, штраф составляет от двух до пяти тысяч рублей. Для должностных лиц этот порог значительно выше — от двадцати до пятидесяти тысяч. Юридические лица могут столкнуться с еще более серьезными санкциями — от 150 тысяч до одного миллиона рублей, что обычно касается организаций, владеющих крупными земельными участками, добавил Русяев.
Важно отметить, что ответственность может наступать как по региональным нормам (например, согласно статье 6.11 КоАП Московской области), так и на федеральном уровне — по статье 8.7 КоАП РФ. Выбор конкретной нормы зависит от категории земли, степени зарастания и ситуации в целом. Например, если борщевик распространился вдоль дороги, ответственность за его уничтожение лежит на дорожных службах, а обращение подается в зависимости от уровня дороги — федеральной, региональной или муниципальной, резюмировал юрист.
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Если речь идет о частном лице, штраф составляет от двух до пяти тысяч рублей. Для должностных лиц этот порог значительно выше — от двадцати до пятидесяти тысяч. Юридические лица могут столкнуться с еще более серьезными санкциями — от 150 тысяч до одного миллиона рублей, что обычно касается организаций, владеющих крупными земельными участками, добавил Русяев.
Важно отметить, что ответственность может наступать как по региональным нормам (например, согласно статье 6.11 КоАП Московской области), так и на федеральном уровне — по статье 8.7 КоАП РФ. Выбор конкретной нормы зависит от категории земли, степени зарастания и ситуации в целом. Например, если борщевик распространился вдоль дороги, ответственность за его уничтожение лежит на дорожных службах, а обращение подается в зависимости от уровня дороги — федеральной, региональной или муниципальной, резюмировал юрист.
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Анастасия Хохлова