В бюджет Подмосковья на жильё для детей-сирот планируют заложить 3,4 млрд рублей

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Власти Московской области рассчитывают направить на жильё для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в следующем году 3,4 млрд рублей. Такие данные приводятся на сайте Министерства экономики и финансов Подмосковья со ссылкой на проект бюджета региона.
В текущем году жильём планируется обеспечить 876 детей-сирот. К концу октября квартиры и жилищные сертификаты получили 773 человека.
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Лора Луганская