В бюджете Подмосковье на выплаты за рождение ребёнка заложено 1,2 млрд рублей

Фото: пресс-служба Минздрава МО
На выплаты за рождение ребёнка власти Московской области направят более 1,2 млрд рублей. Об этом сообщили в областном Минсоцразвития.
В ведомстве напомнили, что родители могут оформить выплату в 20 тыс. рублей или подарочный набор «Я родился в Подмосковье», если младенец появился на свет в роддоме региона.
Подать заявление на выплату можно на региональном портале государственных и муниципальных услуг Подмосковья.
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«В январе этого года выплату на новорождённого уже получили родители около 5 тыс. детей. Оформляя первые документы в роддоме, можно одновременно подать заявление на выплату. Это значительно упрощает процесс. В 2024-м году такую поддержку получили родители более 60 тыс. малышей. Сейчас в бюджете региона на эту меру поддержки предусмотрено более 1,2 млрд рублей», – рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.Как уточнили в министерстве, жители любого региона России могут зарегистрировать рождение ребёнка в Подмосковье в электронном виде и получить выплату. При этом необязательно рожать в роддоме Московской области. Для этого нужно использовать сервис «Рождение» на портале госуслуг и при регистрации младенца выбрать регион «Московская область». Оригинал документа нужно получить в ближайшем ЗАГСе.
Подать заявление на выплату можно на региональном портале государственных и муниципальных услуг Подмосковья.
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Лора Луганская