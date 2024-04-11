В Часове Яре ликвидирован американский наемник ВСУ Седрик Хэмм

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В районе Часова Яра на территории Украины ликвидировали американского наемника Седрика Хэмма. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный аналитик Руслан Татаринов.
По его данным, смерть американского военного наступила в апреле. Хэмм вступил в ряды «Интернационального легиона» Вооруженных Сил Украины в феврале текущего года.
Сначала Хэмма внесли в список пропавших без вести, однако позднее его тело было обнаружено.
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Артем Кузьмин