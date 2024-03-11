В Британии нашли мертвым «вдохновленного» Трасс наемника ВСУ

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Британский наемник Гарри Грегг, служивший в ВСУ, найден мертвым после возвращения на родину с фронта. Об этом сообщает The Telegraph.
Как утверждают родственники, у Грегга не было боевого опыта и он отправился на Украину после призывов бывшей главы МИД Великобритании Лиз Трасс. Она заявила, что каждый, кто примкнет к украинским войскам, станет «борцом за демократию».
Мать военнослужащего заявила, что мужчина вернулся с Украины с признаками посттравматического стрессового расстройства, но семья ничем не смогла ему помочь. В декабре 2022 года Грегг должен был праздновать с друзьями свой день рождения, однако перестал выходить на связь. На следующий день тело британца нашли в его доме.
Ранее сообщалось, что американский наёмник в разговоре с Вованом и Лексусом раскрыл основную проблему ВСУ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Мать военнослужащего заявила, что мужчина вернулся с Украины с признаками посттравматического стрессового расстройства, но семья ничем не смогла ему помочь. В декабре 2022 года Грегг должен был праздновать с друзьями свой день рождения, однако перестал выходить на связь. На следующий день тело британца нашли в его доме.
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Алина Юрчак