В Британии нашли мертвым «вдохновленного» Трасс наемника ВСУ

Житель Одессы пытался сбежать от неминуемой мобилизации в соседнюю Молдавию. В этом не было бы ничего необычного — от призыва сейчас бегают тысячи украинцев — если бы не костюм, который уклонист выбрал для побега: латексный костюм а-ля Человек-паук, плащ, как у Бэтмена и маска Фантомаса.