Появились подробности биографии ликвидированного наёмника ВСУ из Бразилии

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Стали известны детали биографии одного из самых знаменитых бразильских наёмников Вооружённых сил Украины — снайпера Макса Панаво, который был устранен в зоне боевых действий.
До отправки в зону специальной военной операции, солдат профессионально занимался джиу-джитсу, учился и жил в Калифорнии. При этом он писал, что бросил учёбу и карьеру спортсмена «ради любимого дела» — войны. Известно, что на родине бразильский наёмник выстрелил в голову старшего брата, тем самым убил его.
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Дана Игумнова