The Telegraph: В убийстве британского наёмника ВСУ подозревают джихадиста

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Один из исламистов джихада подозревается в убийстве британского наемника Дэниела Бёрка в рядах ВСУ. Об этом написала газета The Daily Telegraph со ссылкой на данные следствия.
Солдат Бёрк из города Уайтэншоу в Манчестере приехал на Украину в 2022 году. Он возглавлял группу иностранных наёмников «Тёмные ангелы».
В августе 2023 года его нашли мëртвым на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Бёрк был убит выстрелами сзади в голову и шею.
В руководстве ВСУ сообщили, что в совершении убийства подозревается Абдельфетах Нурин, также известный под прозвищем Джихади Адам. Известно, что Нурин воевал на стороне Украины вместе с британским наемником.
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В августе 2023 года его нашли мëртвым на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Бёрк был убит выстрелами сзади в голову и шею.
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Мария Федоровцева