В Чебоксарах уже вторую неделю не работает мобильный интернет. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Жители города рассказали, что с 30 декабря связь недоступна, из-за чего в некоторых магазинах оплаты возможны только наличными. Операторы не делают перерасчёт за услуги, а бесплатного Wi‑Fi в городе практически нет. Многие жалуются на серьёзные трудности в работе, особенно для людей, чья деятельность связана с перемещениями по городу.
В администрации Чебоксар пояснили, что ограничения введены временно и планово — в целях безопасности граждан. При этом местные жители утверждают, что во время последней атаки беспилотников интернет работал, а доступ к приложениям из «белого списка», заявленный властями, отсутствует.
