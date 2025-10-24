Девушек из России и Китая обвинили в промышленном шпионаже

24 октября 2025, 00:40

The Times: США подозревают россиянок и китаянок в промышленном шпионаже

Фото: istockphoto / Artem Peretiatko

Россия и Китай могут использовать привлекательных женщин для получения доступа к секретам Кремниевой долины. Об этом пишет The Times со ссылкой на источники в американских спецслужбах.