Девушек из России и Китая обвинили в промышленном шпионаже
Россия и Китай могут использовать привлекательных женщин для получения доступа к секретам Кремниевой долины. Об этом пишет The Times со ссылкой на источники в американских спецслужбах.
Предполагается, что целью таких операций является добыча конфиденциальной информации в сферах информационных технологий, космической отрасли и оборонной промышленности, а также коммерческих секретов американских компаний.
Глава разведывательного подразделения компании Pamir Consulting Джеймс Малвенон охарактеризовал подобную тактику как «медовую ловушку» и подчеркнул её серьёзную угрозу для национальной безопасности США.
Согласно отчётам Комиссии по борьбе с кражей интеллектуальной собственности, ущерб от подобных действий оценивается в 600 миллиардов долларов ежегодно для американских налогоплательщиков. Это подчёркивает масштаб проблемы и серьёзность отношения властей к данной ситуации.
