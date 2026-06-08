Программа благоустройства дворов Подмосковья охватит 1800 объектов
В программу благоустройства подмосковных дворов в этом году включено около 18 000 объектов. Комплексное благоустройство обсудили на еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьёва с областным правительством и главами округов.
В этом году по программе благоустройства запланировали привести в порядок 425 дворовых территорий.
«Также будет обустроено свыше тысячи пешеходных дорожек. Планируем заменить плитку на асфальтовое покрытие на 385 объектах. Все работы должны быть завершены до 15 сентября», – отметил Воробьёв.Программа комплексного благоустройства дворов предусматривает ремонт дорожек, тротуаров, парковок и проездов, озеленение, водоотведение, установку лавочек и урн. Сейчас работы закончили на 59 объектах.
Продолжается и обустройство «народных троп». Дорожки прокладывают на маршрутах, которые прокладывают сами жители, срезая путь. Тропинки позволяют сократить путь до школ, больниц, остановок общественного транспорта и других социальных объектов. В программе – более тысячи таких объектов, из них 287 завершены.
В программу года также включена замена тротуарной плитки на асфальт. В планах – отремонтировать 385 таких участков, из которых 109 уже готовы.
«Еще одно направление программы благоустройства дворов – ремонт покрытия картами площадью свыше 25 квадратных метров. Его применяют там, где локальный ремонт нецелесообразен. Такой подход позволяет исключить риски возникновения новых дефектов на этих участках в ближайшее время. Работы планируем завершить до 15 июля. Сейчас идём с опережением графика: отремонтировано порядка 400 000 квадратных метров покрытия. В 19 муниципалитетах ремонт полностью завершен», – сказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.В этом году в рамках локального ямочного ремонта во дворах обновят порядка 374 000 «квадратов» покрытия.