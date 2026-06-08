Программа благоустройства дворов Подмосковья охватит 1800 объектов

08 июня 2026, 19:16

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В программу благоустройства подмосковных дворов в этом году включено около 18 000 объектов. Комплексное благоустройство обсудили на еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьёва с областным правительством и главами округов.





В этом году по программе благоустройства запланировали привести в порядок 425 дворовых территорий.

«Также будет обустроено свыше тысячи пешеходных дорожек. Планируем заменить плитку на асфальтовое покрытие на 385 объектах. Все работы должны быть завершены до 15 сентября», – отметил Воробьёв.

«Еще одно направление программы благоустройства дворов – ремонт покрытия картами площадью свыше 25 квадратных метров. Его применяют там, где локальный ремонт нецелесообразен. Такой подход позволяет исключить риски возникновения новых дефектов на этих участках в ближайшее время. Работы планируем завершить до 15 июля. Сейчас идём с опережением графика: отремонтировано порядка 400 000 квадратных метров покрытия. В 19 муниципалитетах ремонт полностью завершен», – сказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.