Вучич заговорил об отставке после массовых протестов в Сербии
Президент Сербии Александр Вучич во время официального визита в Китай заявил о возможной отставке в ближайшее время. Об этом сообщил телеканал N1.
Глава государства подчеркнул, что не планирует досрочно сокращать срок своих президентских полномочий. Его слова прозвучали на фоне обострения политической ситуации в стране
Напряженность в сербском обществе сохраняется с осени 2025 года. Ключевым событием последних дней стала массовая студенческая акция протеста, прошедшая 23 мая в Белграде.В митинге приняли участие 34 тысячи человек. Демонстрация переросла в столкновения с полицией и беспорядки. Оппозиция требует проведения досрочных парламентских выборов и отставки действующего руководства страны.
