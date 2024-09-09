В Петербурге благоустроили территорию храма Успения Пресвятой Богородицы

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В Санкт-Петербурге на территории храма Успения Пресвятой Богородицы посадили кусты сирени.
Отмечается, что теперь у Храма появились такие сорта растения, как «Жди меня», «Гвардейская», «Великая Победа». Акцию посадки сирени приурочили ко Дню памяти жертв блокады Ленинграда.
А завтра, 10 сентября, верующие будут вспоминать о двух святых — Анне Пророчице и Савве Крыпецком. По традициям праздника, в этот день было запрещено работать женщинам на огороде, а также нельзя было делится своими планами и мечтами. Как пишет Общественная Служба Новостей, не рекомендуется ни с кем вступать в перебранки, стычки, ссоры и вспоминать старые обиды.
Ранее глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов и наместник Саввино-Сторожевского монастыря архимандрит Стефан проверили ход благоустройства в Звенигородской обители.
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Благоустройство территории Саввино-Сторожевского монастыря идёт по графику
«Ещё весной мы посадили «Красавицу Москву», которую создал селекционер Леонид Колесников. Он прошёл всю войну, а после её окончания восстанавливал мирную жизнь, создавая сорта, посвящённые героям и событиям войны. Из уважения к этому человеку мы решили разбить этот сад и посадить сирень, которая так и называется – «Память о Колесникове», – добавила в беседе с «Петербургским дневником» одна из участниц акции Наталья Сафронова.
А завтра, 10 сентября, верующие будут вспоминать о двух святых — Анне Пророчице и Савве Крыпецком. По традициям праздника, в этот день было запрещено работать женщинам на огороде, а также нельзя было делится своими планами и мечтами. Как пишет Общественная Служба Новостей, не рекомендуется ни с кем вступать в перебранки, стычки, ссоры и вспоминать старые обиды.
Ранее глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов и наместник Саввино-Сторожевского монастыря архимандрит Стефан проверили ход благоустройства в Звенигородской обители.
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Благоустройство территории Саввино-Сторожевского монастыря идёт по графику
Мелисса Тимофеева