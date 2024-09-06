В Лыткарине благоустроили родник в Волкушинском карьере

Фото: Александр Щербаков
Родник, расположенный в Волкушинском карьере на территории городского округа Лыткарино, благоустроили: там установили металлический каркас с настилом из древесно-полимерного композита и крышей, а также лестницу, чтобы было удобно набирать воду, передаёт корреспондент Александр Щербаков.
«Для вывода воды используется труба из нержавеющей стали. Эта труба уходит в габион, который создан из металлического каркаса, заполненного некрупными камнями. За габионом расположен новый колодец-накопитель, где вода отстаивается и дальше течёт чистая, без песка», — рассказал глава отдела архитектуры, градостроительства и инвестиционной политики администрации округа Лыткарино Алексей Артёмов.Последним элементов благоустройства станет отсыпка дороги, ведущей к роднику, гранитной крошкой. Эту работу планируется провести в ближайшее время.
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