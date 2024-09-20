В Подмосковье составили интерактивную карту пунктов приёма вторсырья

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
В Подмосковье все пункты приёма вторичного сырья нанесли на интерактивную карту. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В регионе активно развивают сеть пунктов приёма отходов, пригодных для вторичной переработки, – текстиля, пластика и алюминия. В 34 городских округах Подмосковья установлено порядка 1,3 тыс. контейнеров только для приёма текстиля. По данным министерства, около 78% текстильных отходов в Московской области пригодны для переработки.
Жители могут самостоятельно по геолокации выбрать удобную точку, чтобы сдать ненужный текстиль, алюминий и пластик. Карту разместили на региональном портале госуслуг.
Как пояснили в ведомстве, вещи в хорошем состоянии передаются в благотворительные организации и нуждающимся. Изношенный текстиль одежду, предметы декора и быта – отправляют на переработку. Из него делают ветошь, волокно или утеплитель.
За сданное вторсырьё жители получают бонусы, которые можно потратить на покупки, проезд, оплату сервисов и услуг.
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«В прошлом году собрали более 2 тыс. тонн текстиля. Это говорит о вовлечённости жителей в экологическую повестку и потребности в пунктах сбора вторсырья. Мы начали разрабатывать удобную для поиска интерактивную карту всех пунктов сбора текстиля. Это площадки в торговых центрах, жилых районах и на общественных пространствах», – сказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов.
Жители могут самостоятельно по геолокации выбрать удобную точку, чтобы сдать ненужный текстиль, алюминий и пластик. Карту разместили на региональном портале госуслуг.
Как пояснили в ведомстве, вещи в хорошем состоянии передаются в благотворительные организации и нуждающимся. Изношенный текстиль одежду, предметы декора и быта – отправляют на переработку. Из него делают ветошь, волокно или утеплитель.
За сданное вторсырьё жители получают бонусы, которые можно потратить на покупки, проезд, оплату сервисов и услуг.
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Лора Луганская