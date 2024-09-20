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Главная / Новости / Общество/ В Подмосковье составили интерактивную карту пунктов приёма вторсырья

В Подмосковье составили интерактивную карту пунктов приёма вторсырья

20 сентября 2024, 18:48

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

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В Подмосковье все пункты приёма вторичного сырья нанесли на интерактивную карту. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В регионе активно развивают сеть пунктов приёма отходов, пригодных для вторичной переработки, – текстиля, пластика и алюминия. В 34 городских округах Подмосковья установлено порядка 1,3 тыс. контейнеров только для приёма текстиля. По данным министерства, около 78% текстильных отходов в Московской области пригодны для переработки.
«В прошлом году собрали более 2 тыс. тонн текстиля. Это говорит о вовлечённости жителей в экологическую повестку и потребности в пунктах сбора вторсырья. Мы начали разрабатывать удобную для поиска интерактивную карту всех пунктов сбора текстиля. Это площадки в торговых центрах, жилых районах и на общественных пространствах», – сказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов.


Жители могут самостоятельно по геолокации выбрать удобную точку, чтобы сдать ненужный текстиль, алюминий и пластик. Карту разместили на региональном портале госуслуг.

Как пояснили в ведомстве, вещи в хорошем состоянии передаются в благотворительные организации и нуждающимся. Изношенный текстиль одежду, предметы декора и быта – отправляют на переработку. Из него делают ветошь, волокно или утеплитель.

За сданное вторсырьё жители получают бонусы, которые можно потратить на покупки, проезд, оплату сервисов и услуг.

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#владислав мурашов
#минчистоты
#вторсырьё
#подмосковье
#московская область
«Зимой животное может погибнуть»: кинологи рассказали о проблеме оставления собак ​на дачах
Кинолог Голубев: решение взять собаку должно быть обдуманным
20 сентября 2024, 18:56

Фото: iStock/Osobystist

Конец летнего сезона зачастую связан с появлением бездомных собак на участках за городом. В этот период животных, которых люди приютили на время, пока они жили на даче, оставляют на участках в одиночестве.
Подробнее о проблеме в беседе с «Радио 1» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его словам, большинство людей не осознает, что делая подобное «доброе» дело, они только ухудшают ситуацию.

«Если животное привыкает, что его кормят и заботятся о нем, ему будет сложно снова приспособиться к жизни на улице без хозяина, зимой животное может погибнуть, так как не сможет найти себе еду самостоятельно. Также такие безнадзорные животные могут сбиваться в стаи и представлять опасность для окружающих. Помогать безнадзорным собакам нужно правильно, не стоит проявлять мнимый гуманизм», — отметил Голубев.

Опасность оставления собак на дачах

Если на участок прибилась собака, решение оставить ее у себя должно быть обдуманным и окончательным. Нельзя приютить животное на время дачного сезона, после чего бросить на произвол судьбы. Собака может сильно привыкнуть к человеку рядом, она понимает, что ей больше не нужно ежедневно искать себе пропитание. Оставляя такого питомца одного, люди обрекают его на смерть. Человек, который сделал «доброе дело» может стать причиной гибели животного, а также создать опасную ситуацию для общества.

Что делать, если вы нашли оставленную собаку

Если вы нашли бездомную собаку за городом, будьте внимательны. Главное соблюдать безопасность: не подходить к животному сразу, от испуга собака может проявить агрессию. Если животное легко идет на контакт и доверяет человеку, следует разглядеть, есть ли на нем ошейник с указанным адресом хозяина. Не обнаружив адресника, попробуйте походить по ближайшим участкам, чтобы выяснить не убежала ли найденная собака.

Если хозяина найти не удалось, то постарайтесь найти питомцу новый дом, при этом необходимо принять взвешенное решение, сможете ли вы оставить его на время у себя или вам нужно найти ему передержку. Разместите объявления с подробным описанием собаки, предварительно добавив в него фотографию. Для размещения следует использовать все доступные ресурсы. Также можно связаться с волонтёрами и администраторами групп помощи животным.

Важно помнить, что решение взять собаку должно быть обдуманным, оно не должно ограничиваться временем года или обстоятельствами. Собака является другом навсегда, а не на время, пока есть комфортные условия.

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#доброе
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В 2024 году в Подмосковье обустроят 11 лесопарков за 6 млрд рублей
20 сентября 2024, 18:30

Фото: пресс-служба Минблаго МО

В Московской области за текущий год планируется обустроить 11 лесопарков. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлдумы накануне Дня лесов Подмосковья, который ежегодно отмечается в третью субботу сентября. Праздник напоминает о важности сохранения леса и приумножения его богатства.
«Леса Подмосковья – наше общее наследие. Важно помнить, что они требуют защиты и внимания. Мы должны бережно относиться к этим зелёным сокровищам, заботиться о них, чтобы сохранить для будущих поколений», – сказал председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.
Как отметили в пресс-службе, в Московской области реализуется программа по обустройству лесопарковых зон «Парки в лесу». В 2024 году запланировано обустроить лесопарки «Загорское море» в Сергиево-Посадском городском округе; «Волкуша» в Лыткарине; «Талицкий лес» в Клину; Опалиховский лесопарк в Красногорске; «Апрелевка» в Наро-Фоминском городском округе; «Дубровицкий лес» и лесопарковую зону на ул. Высотной в Подольске; «Северный» в городском округе Пушкинский; «Химкинский лес»; «Губернский лес» в Чехове и «Супонево» в Одинцовском городском округе.

Как отметили в региональном парламенте, на реализацию этих мероприятий в 2024 году предусмотрено более 6 млрд рублей.

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#благоустройство
#мособлдума
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#подмосковье
#московская область
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РПЦ поддержала идею исключить теорию эволюции Дарвина из учебников
Священник РПЦ призвал исключить теорию Дарвина из школьных учебников
20 сентября 2024, 18:20

Фото: istockphoto/dan_wrench

Российская православная церковь поддержала идею, исключить из школьных учебников теорию эволюции английского натуралиста Чарльза Дарвина. этом заявил председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.
«Хотел бы поддержать позицию, высказанную помощником председателя правительства Российской Федерации Муслимом Хучиевым, и согласен, что необходимо исключить теорию Дарвина из школьных учебников как вводящую детей в заблуждение», – цитирует Лукьянова РИА Новости.

Ранее убрать из школьной программы теорию Дарвина предложил министру Сергею Кравцову экс-премьер Чечни и бывший мэр Грозного Муслим Хучиев. Помощник председателя правительства сделал заявление на заседании Всероссийского родительского комитета. По мнению Хучиева, теория эволюции способствует «духовному разложению» детей.

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#образование
#школы
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#рпц
#священник
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В Дубне капитально отремонтируют музыкальную и художественную школы
20 сентября 2024, 17:00

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Здание художественной и музыкальной школ, расположенное на улице Флёрова в Дубне, капитально отремонтируют, на время работ учёбу перенесут во временные локации, переезд начнётся уже в октябре, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Для нас это очень важно. Мы знаем, сколько детей здесь занимается. Я посещаю эту школу достаточно часто и могу сказать, что дети по-настоящему все одаренные. Они достойны нового современного здания», — заявил глава округа Дубна Максим Тихомиров.
В ходе работ будут обновлены все помещения: концертный зал и 26 классов музыкальной школы и шесть классов художественной, а также кабинеты администрации. Заменены будут все инженерные сети, и окна. Капитальный ремонт планируется сделать за год. По возвращении учебные заведения объединят в городскую школу искусств.

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#максим тихомиров
#капитальный ремонт
#капремонт
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«Рожать или нет – выбор женщины»: адвокат оценила вероятность запрета чайлдфри законом
Адвокат Айвар о запрете движения чайлдфри: это мода, которая пришла к нам с Запада
20 сентября 2024, 16:22

Фото: iStock/NataliaDeriabina

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что движение чайлдфри, участники которого выступают против того, чтобы рожать детей, необходимо запретить на законодательном уровне. По ее мнению, идеи чайлдфри возникли в результате вырождения феминизма на Западе, который превратился в движение против мужчин и традиционных ценностей.
Председатель общероссийского движения «За права женщин России», адвокат, профессор, доктор юридических наук Людмила Айвар рассказала в беседе с «Радио 1» о том, возможно ли запретить движение чайлдфри на законодательном уровне.

По словам Айвар, когда женщина говорит, что не хочет иметь детей, то это является некоторым проявлением маскулинности. Однако репродуктивное право и репродуктивное здоровье закреплено за самой женщиной, отметила адвокат.

«Рожать детей или нет — выбор и право женщины. Никто не может навязать ей, во сколько лет надо выходить замуж или рожать детей. Но при этом само движение чайлдфри не совпадает с нашими нравственными ценностями, с укладом нашей страны и вообще оно вредно с точки зрения семейных ценностей. В таком случае его можно признать экстремистским сообществом, тогда упоминания об этом движении могут привести к возбуждению уголовного дела. Но мы должны понимать, что мы не можем запретить то, чего нет. Чайлдфри — это небольшое количество женщин, которые не хотят рожать, но при этом не приводят никаких убедительных доводов своей позиции», — подчеркнула Айвар.

Председатель общероссийского движения «За права женщин России» заявила, что российские законодатели могут запретить упоминать и пропагандировать движение чайлдфри. По мнению Айвар, множественные дискуссии, касающиеся данного движения, лишь привлекают ненужное внимание к чайлдфри. Не стоит об этом много говорить, чтобы не развивать эту порочную идеологию для будущих российских детей, сказала адвокат.

«Есть различного рода заболевания из-за которых женщины не могут родить. В обществе они могут говорить, что не хотят детей, однако на деле это может обозначать лишь отсутствие физической возможности. Необходимо разделять убеждения «ненавижу детей» и отсутствие возможности родить ребенка по причине проблем со здоровьем. Лично я не знаю ни одной женщины, которая бы рано или поздно не захотела иметь ребенка», — добавила Айвар.

Она отметила, что зачастую участницы этого движения не приводят никаких значимых аргументов. По словам профессора, такие женщины обладают некоторыми сложностями в коммуникации, либо у них может быть какая-то детская травма. Если психолог проработает эту проблему, то женщина поменяет свое отношение к детям, заключила Айвар.

«Откуда пошло движение? Это мода, которая пришла к нам с Запада. Давайте вернемся к своему воспитанию и своим корням. Нужно примерами прививать удовольствие от того, что в семье есть дети. При этом неважно одна ли женщина воспитывает ребенка или в полноценной семье. Государство должно привлекать к таким семьям внимание и помогать им», — подчеркнула адвокат.

Айвар заключила, что полностью поддерживает желание женщин учиться, и если есть возможность, то при этом параллельно создавать семью.

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Москвичам раскрыли, когда наступит начало метеорологической осени
Синоптик Ильин спрогнозировал начало осени уже в эти выходные
20 сентября 2024, 15:58

Фото: iStock/Noppasin Wongchum

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что в Москве начало метеорологической осени наступит уже в эти выходные.
«На эти выходные похолодает. В день осеннего равноденствия, в день наступления астрономической осени, наступит и метеорологическая осень. Температура воздуха в воскресенье станет ниже 15°С. В субботу будет ещё достаточно тепло, малооблачная погода, воздух прогреется до 19-21°С. Ветер северо-западный, плотный, порывистый, с порывами до 15 м/с», — пояснил в беседе с RT специалист.

А в Кемерове уже не просто наступила осень, но появились и туманы. Как передаёт «Сiбдепо» видимость в самом городе и по северу области снизилась до 500 метров, на юге Кузбасса утром этот показатель упал до 200 метров.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова заявляла, что столичный регион не покинет тёплая и сухая погода до конца астрономического лета, которое завершится в день осеннего равноденствия — 22 сентября.

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#тепло
#воздух
#регион
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В Подмосковье оборудовали ещё 100 переходов с проекционной подсветкой
20 сентября 2024, 15:35

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Дорожники Московской области смонтировали проекционную подсветку ещё на ста пешеходных переходах. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«На региональных дорогах в 32 городских округах региона 100 пешеходных переходов оборудовали проекционной подсветкой. Разметка дублируется на проезжую часть, и это делает переход и пешеходов на нём быть заметнее для водителей в тёмное время суток или при плохой погоде. Особое внимание уделили переходам у социально значимых объектов, в том числе образовательных учреждений», – рассказал зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
По данным ведомства, в Люберцах появилось 10 новых переходов с проекционной подсветкой, в Красногорске и Котельниках – по шесть. В Долгопрудном проекция появилась на пяти переходах. Ещё проекционную подсветку смонтировали на переходах в Дмитрове, Луховицах, Мытищах, Жуковском, Зарайске, Подольске и других населённых пунктах.

Работы провели для повышения безопасности пешеходов и снижения числа ДТП на переходах в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Как отметили в ведомстве, что для снижения аварийности в Московской области с 2019 года на пешеходных переходах используют дополнительную и проекционную подсветку, внедряют «умные переходы». Всего в области – более 5 тыс. переходов с подсветкой разных типов.

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Россиянам раскрыли, как объяснить частую смену работы на собеседовании
Консультант Желябина рекомендовала не давать оценок недобросовестным коллегам
20 сентября 2024, 15:34

Фото: iStock/fizkes

Руководитель команды карьерных консультантов центра «Моя карьера» Екатерина Желябина заявила, что на собеседовании нежелательно рассказывать потенциальному работодателю негативные факты о бывших коллегах, давая им свою оценку.
Она отметила, что не нужно объяснять частую смену работы какими-либо негативными факторами предыдущего коллектива.

По словам эксперта, основаниями для ухода с предыдущих мест работы можно называть нарушение договорённостей со стороны работодателя или реорганизацию в команде.

«Многие соискатели часто допускают ошибку в ответе на вопрос о причине увольнения, используя стандартную фразу: «Ушёл по собственному желанию». Такой ответ не вызывает доверия у рекрутера, ведь за ним может скрываться проблемный сотрудник. Будьте дипломатичны и сдержанны, проявите лояльность к бывшему работодателю, и это обязательно оценят», — добавила в беседе с RT Желябина.

А карьерный консультант Ильгиз Валинуров рассказал, что будут делать блогеры при существенном падении их доходов на иностранных платформах.

«Сейчас трафики упали, и они на этом зарабатывать не могут, но тем не менее у России есть и другие социальные сети, например, Вконтакте, где, конечно, механика и динамика другие, но можно научиться использовать их. Ещё одна серьёзная альтернатива — Telegram», — ответил в беседе с Общественной Службой Новостей Валинуров.

Ранее исследование сервиса по поиску работы SuperJob показало, что каждый пятый программист не откликается на вакансии, предполагающие прохождение теста.

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#социальные сети
#россияне
#зарплаты
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«Лежит в пустой ванной»: подробности смерти и последние часы жизни сына Понаровской Энтони Родда
Стали известны подробности смерти сына Ирины Понаровской 39-летнего Энтони Родда
20 сентября 2024, 15:21

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

В семье известной певицы Ирины Понаровской произошла трагедия — ушел из жизни ее единственный сын Энтони Родд. Его отцом был американский музыкант. Пара долгое время не могла стать родителями, поэтому их ребенок был окружен большой любовью и заботой. Что произошло с молодым наследником артистки расскажет редакция «Радио 1».

Причины смерти сына Понаровской


По информации телеграм-канала Shot, 39-летний сын Понаровской почувствовал себя плохо, когда был дома на улице Трифоновской в Мещанском районе. Супруга Энтони художница Анна Чайникова вызвала скорую помощь около пяти часов утра, однако врачам не удалось его спасти. По предварительным данным, причиной смерти могли стать проблемы с сердцем.

Супруга Родда рассказала, что вечером перед сном он пошел принимать душ, а она уснула.

«Спокойно заснула, а около пяти утра проснулась. Смотрю — мужа нет, и слышу, что вода в ванной продолжает течь. Забежала в ванную и увидела Энтони в пустой ванне, горячая вода из крана льется, он не шевелится. На ноге заметила ссадину, похоже, он упал, когда стоял», — сообщила Чайникова.

Анна отметила, что супруг не принимал никаких медикаментов и уже 2,5 года не пил алкоголь, вел здоровый образ жизни. У пары остались двое детей: 9-летний Эрик и 6-летняя Шарлотта.

Фото: istockphoto/jorgeantonio

Внук знаменитого американца


Энтони Родд не искал публичности, несмотря на то что принадлежал к уникальной творческой династии. Его дед Вейланд Родд открыл новую страницу в истории советского кино.

Вейланд Родд снялся в фильме Льва Кулешова «Великий утешитель» в 1933 году. В США он получил профессию страхового агента, параллельно выступая в любительском театре. Его талант был так заметен, что его начали приглашать на Бродвей.

В 1932 году Вейланд Родд вместе с группой из более чем 20 афроамериканских актеров приехал в СССР для съемок фильма о расовых вопросах в Америке. Проект не состоялся, и Родд с коллегой Ллойдом Паттерсоном решили остаться в Советском Союзе. Сын Ллойда Джеймс стал известен в СССР благодаря роли чернокожего мальчика в фильме «Цирк».

Понаровская информацию о смерти наследника на настоящий момент не комментировала. Известно, что артистка на постоянной основе проживает в Санкт-Петербурге.

Долгожданный сын


Ирина Понаровская родила Энтони от джазового певца Вейланда Родда. Это стало долгожданным событием для Ирины, так как долгое время зачать ребенка у нее не получалось.

Помимо родного сына, пара также воспитывала приемную дочь Анастасию Кормышеву. Однако годы совместной жизни не были счастливыми. После рождения Энтони Вейланд убедил Ирину вернуть Настю в детский дом, хотя существовала версия, что девочка не смогла вписаться в звездную семью из-за мелких краж.

Настя позже заявила, что отчим часто поднимал на нее руку.

«Он поднимал на меня руку. Это очень плохой человек, он часто меня обижал. А Ирина ничего не могла сделать», — рассказывала девочка.

Спустя семь лет совместной жизни пара развелась, и расставание сопровождалось громким скандалом и взаимными обвинениями в неверности.

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