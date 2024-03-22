В Чехове прошел кулинарный поединок между спортшколами

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Спортсмены училищ олимпийского резерва сразились в кулинарном поединке в Чехове. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования проводились в спортивном комплексе «Надежды России» городского округа Чехов.
В турнире приняли десять училищ из Московской области, Москвы, Смоленска и Тульской области.
Стоит отметить, что по количеству баллов по итогам шести конкурсных заданий стала команда Училища олимпийского резерва № 4 городского округа Чехов.
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В турнире приняли десять училищ из Московской области, Москвы, Смоленска и Тульской области.
«Турнир у нас проходит уже пятый год. Сначала был формат для училищ олимпийского резерва только из Московской области, а потом мы подтянули соседей. Мы часто проводим среди училищ различные конференции, но это всегда какие-то доклады, какие-то научные стратегии, у ребят совершенно нет возможности пообщаться. У них у всех учеба и по 12 тренировок в неделю, они оторваны от семьи, поэтому момент общения совершенно другой. Очень важно, что дети, которые представляют молодую спортивную элиту России, могут пообщаться в непринуждённой обстановке… Также очень важно, что на таких мероприятиях присутствуют звёзды прошлых лет, мы всегда приглашаем олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы, чтобы ребята смогли с ними пообщаться и задать вопросы», – поделилась директор УОР №4 Московской области Татьяна Подорожная.
Стоит отметить, что по количеству баллов по итогам шести конкурсных заданий стала команда Училища олимпийского резерва № 4 городского округа Чехов.
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Мира Полтева