В Чехове состоится детский чемпионат по футболу

Фото: пресс-служба администрации г.о. Чехов
Чемпионат округа Чехов по футболу среди детей проведут в воскресенье, 8 декабря, на большой спортивной арене дворца спорта «Олимпийский» им. В.С. Максимова, стать зрителями матча смогут все желающие, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Матчи начнётся в 16:45 встречей команд «Юниор» и «Звезда» футболистов 2017-2018 годов рождения. В 17:30 стоится игра команды «Звезда» со «Спартаком» (игроки 2015-2016 гг. рождения). В 18:15 начнётся игра «Спартака» со «Звездой» (футболисты 2011-2012 гг. рождения. В 19:00 встретятся футболисты 2013-2014 гг. рождения из команд «ФШР» и «Легион», а в 19:45 — их ровесники из команд «Мангуст» и ВДП», — говорится в сообщении.Самые взрослые футболисты — 2011-2012 гг. рождения — сыграют в матче «Мангуст» против «ФШР» в 20:30 и «ВДП» против «Кристалла» в 21:15.
Вход на чемпионат свободный, возрастных ограничений нет. Адрес: город Чехов, улица Полиграфистов, дом №30.
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