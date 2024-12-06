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В Чехове состоится детский чемпионат по футболу

Фото: пресс-служба администрации г.о. Чехов

Фото: пресс-служба администрации г.о. Чехов

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Чемпионат округа Чехов по футболу среди детей проведут в воскресенье, 8 декабря, на большой спортивной арене дворца спорта «Олимпийский» им. В.С. Максимова, стать зрителями матча смогут все желающие, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Матчи начнётся в 16:45 встречей команд «Юниор» и «Звезда» футболистов 2017-2018 годов рождения. В 17:30 стоится игра команды «Звезда» со «Спартаком» (игроки 2015-2016 гг. рождения). В 18:15 начнётся игра «Спартака» со «Звездой» (футболисты 2011-2012 гг. рождения. В 19:00 встретятся футболисты 2013-2014 гг. рождения из команд «ФШР» и «Легион», а в 19:45 — их ровесники из команд «Мангуст» и ВДП», — говорится в сообщении.
Самые взрослые футболисты — 2011-2012 гг. рождения — сыграют в матче «Мангуст» против «ФШР» в 20:30 и «ВДП» против «Кристалла» в 21:15.



Вход на чемпионат свободный, возрастных ограничений нет. Адрес: город Чехов, улица Полиграфистов, дом №30.

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#чехов
#футбол
#чемпионат
#дети
#спорт
В Серебряных Прудах открыли «Парту Героя» памяти лётчика-испытателя Коровушкина
06 декабря 2024, 17:11

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серебряные Пруды

В Серебряных Прудах в рамках образовательного проекта «Новая школа» открыли «Парту Героя» в честь земляка – Героя Советского Союза, лётчика-испытателя Николая Коровушкина. Об этом сообщил глава городского округа Олег Павлихин.
Серебряно-Прудская начальная школа стала пятой в муниципалитете, где была установлена такая парта. Это инициатива местного отделения партии единороссов, педагогов, родителей и учеников. Торжественное открытие состоялось в преддверии Дня героев Отечества.
«В стенах школы появится ещё один островок памяти героического прошлого и настоящего нашей Родины, островок памяти конкретного человека. «Парта героя» будет хорошим стимулом для учёбы ребят. Она ещё раз напомнит о простых людях, которые своим подвигом сделали нашу страну непобедимой, – отметил, выступая на церемонии, Павлихин.
Николай Иванович Коровушкин родился 19 марта 1021 года в семье врача. Окончил Серебряно-Прудскую среднюю школу, затем Московское Краснознамённое военно-техническое училище ВВС. Участвовал в Великой Отечественной войне. В 1941 году в составе 149-й отдельной разведывательной эскадрильи служил в Иране, затем на Закавказском фронте.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серебряные Пруды

Коровушкин летал на 96 типах самолётов всех классов. Установил мировые рекорды по выходу на скорость 2 тыс. км/час и высоту 20 тыс. метров. Переучил десятки лётчиков-испытателей, произвёл сотни полётов на проверку техники пилотирования лётного состава, в том числе космонавтов.

В 1957 году Николаю Ивановичу было присвоено звание Героя Советского Союза, а в 1961 – Заслуженного лётчика-испытателя СССР.

Образовательный проект «Парта героя» призван напомнить сегодняшним школьникам о том, что в жизни всегда есть место подвигу, показать им положительные примеры, на которые можно и нужно равняться, научить уважать историю своей страны и своей малой родины. Такие парты могут появиться во всех школах России, где есть свои герои.

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#московская область
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Мать 14-летнего подростка из Чечни обратилась к Кадырову
Мать задержанного за драку Мурдиева поблагодарила Кадырова за поддержку
06 декабря 2024, 16:59

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Мама чеченского подростка Муслима Мурдиева, которого арестовали по делу о драке в московском ТЦ, поблагодарила главу республики Рамзана Кадырова за слова поддержки в адрес ее сына. Об этом сообщает NEWS.ru.
Как отметила собеседница издания, семья мальчика добивается справедливости и правды уже почти год. Генпрокуратура, МВД и Следком, а также Госдума и прочие инстанции получили уже свыше 700 обращений.

Женщина добавила, что следователи должны быть объективными и справедливыми, а в настоящий момент, считает она, происходит беззаконие в отношении ребенка-отличника и старосты класса. Мать учащегося резюмировала, что ему никто и никогда не делал замечаний.

Перед этим Следком опубликовал видеозапись драк Мурдиева.

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#новости
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В Домодедове ищут подрядчика для ремонта плотины на реке Сушка
06 декабря 2024, 16:56

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Плотину на реке Сушка в деревне Красное городского округа Домодедово планируют капитально отремонтировать, подряд на работы выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и капитально отремонтировать плотину пруда №2 на ручье без названия — притоке реки Сушки в домодедовской деревне Красное. Работы должны быть завершены в 2026 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 145 миллионов 505 тысяч рублей. Заявки принимаются до 16 декабря. Работы будут финансироваться из областного и окружного бюджетов.

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#комитет по конкуретной политике мо
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#капремонт
#домодедово
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Сотрудники Минсельхозпрода повысили квалификацию на базе МГИМО
06 декабря 2024, 16:40

Фото: istockphoto / iBrave

С 5 по 10 декабря в МГИМО проходят мероприятия, посвящённые мировым аграрным рынкам. В рамках программы «Приоритет 2030» запланировано несколько событий, включая профориентацию, которая направлена на распространение информации о данной теме и предоставление практических навыков в области международной торговли сельскохозяйственными товарами, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Специалисты Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области прошли обучение, целью которого было повышение эффективности участия региональных властей в международных деловых мероприятиях и переговорах, связанных с развитием экспорта продукции агропромышленного комплекса (АПК).

На занятиях обсуждались вопросы выбора наиболее перспективных видов агропродукции для экспорта и поиска поставщиков для целевых рынков, а также процесс подготовки и организации деловых встреч и переговоров. Кроме того, были предоставлены практические рекомендации по проведению мероприятий после выставок.

В Минсельхозпроде отметили, что сотрудники ведомства регулярно повышают свою квалификацию в ведущих вузах страны, участвуют в региональных и всероссийских выставках и форумах, выступая в роли спикеров. Благодаря получению новых знаний и обмену опытом удаётся достичь высоких результатов не только в сфере экспорта, но и в других областях, что способствует развитию региона.

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#подмосковье
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В Люберцах запустили проект «Новогодний автобус»
06 декабря 2024, 16:24

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В городском округе Люберцы проходит культурно-просветительский проект «Новогодний автобус» в рамках губернаторской программы «Зима в Подмосковье», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
До 22 декабря по городу будут ездить автобусы с новогодней атрибутикой, которые станут частью специальной экскурсионной программы для детей. Каждый день запланировано 6 рейсов, всего состоится 126 поездок, в которых примут участие около 6 тысяч человек. В будние дни автобусы перевозят организованные группы учеников образовательных учреждений, а в выходные — всех желающих, местных жителей и гостей Люберец.

Во время экскурсии сказочные персонажи встречают юных пассажиров и отправляются с ними в путешествие по улицам округа до ближайшего парка. Там дети участвуют в играх и викторинах. Завершается поездка в парке, где Дед Мороз вручает каждому участнику сладкий подарок.

Записаться на экскурсию можно по телефонам: 7 (495) 554-43-05, 7 (977) 358-15-33 с понедельника по вторник с 10:00 до 18:00, а также с среды по воскресенье с 10:00 до 19:00. Участие бесплатное, расписание автобусов доступно на сайте администрации городского округа Люберцы.

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#подмосковье
#люберцы
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Дерматовенеролог назвала внутренние причины, из-за которых трескаются губы зимой
Дерматовенеролог Рябова: губы трескаются зимой из-за недостатка жиров и грибка
06 декабря 2024, 16:17

Фото: iStock/Kitzzeh

Распространенная проблема россиян зимой — трещины на губах. Кажется, что на это влияют климатические условия, но все ли так просто, и можно ли избежать этого недуга?
Врач-дерматовенеролог, косметолог Ольга Рябова в беседе с «Радио 1» заявила, что трескание губ в зимний период происходит по нескольким причинам.

  1. внешняя причина: воздух в квартире и в помещениях становится более сухой, что провоцирует обезвоживание тканей.
  2. внутренняя причина: дефицит жирных кислот и жирорастворимых витаминов — когда вы в пище употребляете мало жиров.
  3. медицинская причина: кандидозный хейлит — когда в уголках губ начинает активно размножаться грибковая флора.

Она также же дала несколько советов по тому, как избежать неприятных ощущений и трещин на губах.

  • увеличивать прием жиров: дополнительно курсом пропивать Омега-3 и работать с разнообразием питания (рыба, растительные масла, орехи, сливочное масло — все это должно быть в рационе).
  • избавиться от привычки облизывать губы и постоянно наносить на них блеск: вместо этого лучше использовать более плотные и жирные бальзамы из аптечных сетей.
«Также следует соблюдать питьевой режим и увлажнять воздух в доме», — подчеркнула врач.

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На парковке в Подмосковье нашли раненого ястреба
06 декабря 2024, 16:16

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Ястреба-тетеревятника с перебитым крылом спасла женщина на парковке в Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Женщина заметила, что птица сидит на парковке и не двигается. Она забрала ястреба и отвезла в ветеринарную клинику. Там выяснилось, что у птицы сломано крыло. Сейчас ястреба лечат, его состояние стабильно. После лечения птицу выпустят на волю», — говорится в сообщении.
Благодаря квалифицированной помощи специалистов жизнью и здоровью пернатого пациента ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в парке «Сестрорецкий» в Клину открыли бронзовую скульптуру местного кота Модеста, которого работники парка подобрали ещё котёнком работники парка ещё котёнком, и теперь стал местной знаменитостью.

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В Татарстане заявили, что все уроки в школе должны быть антикоррупционными
Министр Татарстана Хадиуллин: все уроки должны воспитывать неприятие коррупции
06 декабря 2024, 16:04

Фото: iStock/dolgachov

Воспитание через учебный процесс должно происходить на всех уроках, а не каком-то отдельном, в том числе формирование неприятия коррупции. Об этом заявил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин. По его словам, главная задача системы образования — воспитание патриотизма, борьбы со злом и коррупцией.
«Все предметы должны быть антикоррупционными. На уроках литературы изучение произведений великих писателей можно связать с жизнью. Формирование гражданской позиции, в том числе против коррупции, идет на всех уроках: математики, физики, биологии, химии, труда», — пояснил Хадиуллин в беседе с «Татар-информ».
Министр также добавил, что конкурсы и другие творческие задачи антикоррупционной направленности воспитывают не только школьников, но и их родителей, которые помогают своим детям.

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#школьники
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Председателям МКД Подмосковья назвали плюсы электронного голосования собственников
06 декабря 2024, 16:04

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов перечислил председателям многоквартирных домов региона преимущества работы в системе «ГИС ЖКХ». Он выступил на ежегодном форуме «Управдом» перед более чем 300 активистами.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, в числе преимуществ электронного голосования Мурашов назвал невозможность сфальсифицировать протоколы общего собрания собственников; исключение незаконной смены управляющей компании и снижение количества отказов во внесении многоквартирного дома в реестр.
«Нужно использовать все способы уведомления собственников о предстоящей процедуре, в том числе личные встречи. Информация должна быть донесена до каждого жителя. Поэтому проведение информационной кампании – приоритетная задача. Система станет эффективной, если все собственники поймут, что для принятия решения важен голос каждого», — сказал Мурашов.
Он добавил, что важно учесть ошибки первого опыта перехода на электронный формат голосования. Например, срок для участия в процедуре должен быть не менее 45 дней. Вынести на общее собрание собственников жители могут любой вопрос, установленный Жилищным кодексом.

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#московская область
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