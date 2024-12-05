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Стали известны подробности масштабного турнира по единоборствам «Герои Отечества»

Фото: пресс-служба турнира «Герои Отечества»

Фото: пресс-служба турнира «Герои Отечества»

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8 декабря состоится межрегиональный турнир по единоборствам «Герои Отечества». Он пройдёт в формате телемоста в 25 городах России и будет посвящён участникам специальной военной операции.
Турнир проведёт спортивно-патриотический клуб «Ярополк» при поддержке Минспорта России и Ассоциации ветеранов СВО. Центральной площадкой станет Дворец спорта «Триумф» в Люберцах, сообщил «Радио 1» организатор турнира, руководитель спортивно-патриотического клуба «Ярополк», депутат Совета депутатов городского округа Красногорск Илья Шадриков.
«На турнире пройдут соревнования по 15 видам единоборств. Участие примут 8 тыс. спортсменов в от 8 лет до 21 года. Турнир проводится второй год подряд, его масштаб растёт. Если в прошлом году было 15 городов, то сейчас – 25. Уникальность этого мероприятия – именно в одновременном действии на всех площадках», – отметил собеседник «Радио 1».


Ведущим мероприятия станет заслуженный артист России Сергей Маховиков. Помимо самого турнира по 15 видам спорта, во дворце спорта в Люберцах подготовили много различных активностей.
«На каждой площадке будет представлена зона военной подготовки. Будут и другие активности – разборки и сборка автомата, подтягивания, отжимания и много ещё интересного. Будут открытки одного дизайна для желающих написать письма на фронт», – продолжил Шадриков.
По задумке турнира, каждый регион выбирает своего участника СВО – либо погибшего, либо ныне живущего. На главной площадке в Люберцах появится своеобразный музей из всех 25 героев – участников специальной военной операции. Спортсмены и зрители смогут ознакомиться с их биографиями.
«Московская область выбрала Льва Макеева – представителя Росгвардии, спецназовца. В первые дни специальной военной операции они с напарником попали под обстрел ВСУ в мирном районе. Начали вдвоём эвакуировать жителей. Сослуживец Льва погиб, но они спасли около 15 женщин и детей. Президент в 2022 году вручил Макееву Ордер Мужества», – поделился организатор турнира.
Кадры трансляции турнира в различных регионах России будет выводиться на все экраны. И на каждой площадке будут интерактивные зоны.

Начало мероприятия 8 декабря – в 9.00. Оно пройдёт по адресу: Люберцы, ул. Смирновская, дом 4 (Дворец спорта «Триумф»).

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Полузащитник Сперцян может перейти из «Краснодара» в «ПСЖ» вслед за Сафоновым
05 декабря 2024, 16:39

Фото: iStock/FotografieLink

Полузащитник ФК «Краснодар» и сборной Армении по футболу Эдуард Сперцян может перейти во французский клуб «ПСЖ» вслед за вратарем Матвеем Сафоновым.
Как сообщает «РБ Спорт», французы готовы заплатить около 20 миллионов евро, чтобы 24-летний армянский футболист играл в их команде. Именно за такую же сумму в июле 2024 года «ПСЖ» купили у «Краснодара» вратаря сборной России Матвея Сафонова.

До этого появилась информация, что ФК «Сочи» хочет выкупить у московского «Спартака» нападающего Павла Мелешина, которого клуб арендовал ранее. При этом сумма компенсации превышает 20 миллионов рублей. Сочинский клуб намерен использовать опцию о выкупе, которая указана в договоре аренды. «Спартак», в свою очередь, сохранит за собой право на обратный выкуп, однако за куда более ощутимую сумму.

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Горнолыжники из Московской области покорили пьедестал турнира «Серия PRO»
05 декабря 2024, 14:16

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Представители Московской области Семён Ефимов и Александр Хорошилов заняли первое и второе места на профессиональных соревнованиях «Серия PRO» по горнолыжному спорту в слаломных дисциплинах, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Действующий обладатель Кубка России Семён Ефимов завоевал золотую медаль в дисциплине «слалом», показав в результат в 1 минуту 36,93 секунды.

Второй результат с отставанием в 0,17 секунды продемонстрировал ещё один спортсмен из Подмосковья — Александр Хорошилов.

Бронзовая награда досталась Никите Алёхину из Камчатского края.

Первые профессиональные соревнования «Серия PRO» по горнолыжному спорту в слаломных дисциплинах проходили с 3 по 6 декабря в городе Кировск Мурманской области.Турнир организован в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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#спорт
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#турнир
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#соревнования
#спортсмен
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Спортсмен из Подмосковья выиграл две медали на соревнованиях по пулевой стрельбе
05 декабря 2024, 14:06

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Подмосковный спортсмен Антон Аристархов завоевал две серебряные медали на Кубке России и Всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
На Кубке России Антон занял второе место в дисциплине «пневматический пистолет на дистанции 10 метров». Первое место занял спортсмен из Иркутска, а третье — стрелок из Москвы.

На Всероссийских соревнованиях Аристархов стал серебряным призёром в дисциплине «малокалиберный пистолет на дистанции 50 метров». Первое место занял московский спортсмен, а третье — представитель Санкт-Петербурга.

Кубок России и Всероссийские соревнования по пулевой стрельбе проходили с 30 ноября по 9 декабря 2024 года в Ижевске (Удмуртская Республика). В них приняли участие более 500 спортсменов со всей страны.

Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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#турнир
#кубок россии
#соревнования
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Подмосковный сноубордист Карлагачев завоевал медаль этапа Кубка России
05 декабря 2024, 14:03

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Бронзовую медаль завоевал на первом этапе Кубка России по сноуборду спортсмен из Московской области Дмитрий Карлагачев, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Представитель Московской области Дмитрий Карлагачев поднялся на третью ступень пьедестала в дисциплине «параллельный слалом-гигант» среди мужчин. Золотую медаль в этой дисциплине выиграл сноубордист из Челябинской области, а серебряную — спортсмен из Татарстана», — говорится в сообщении.
В министерстве также напомнили, что ранее Дмитрий Карлагачев завоевал бронзу этого турнира в дисциплине «параллельный слалом».

Первый этап Кубка России по сноуборду в дисциплине «слалом-гигант» проводится с 3 по 6 декабря в Миассе, участие в соревнованиях принимают свыше 85 спортсменов.

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#минспорта мо
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#кубок россии
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#подмосковье
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Тактаров дал прогноз на бой Махачева и Царукяна
Тактаров: Царукян может превзойти Махачева только в активности
05 декабря 2024, 13:13

Фото: iStock/Artur Didyk

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров поделился своим прогнозом на предстоящий бой Ислама Махачева и Армана Царукяна. По его словам, армянский боец может превзойти оппонента только за счет активности.
«Царукяну надо теперь доказать, что он может что-то сделать, кроме как работать языком. Явно он будет активнее, потому что у него ничего больше нет, кроме активности. Превзойти Махачева он может только в активности: нагнетать и нагнетать так, чтобы по нему не попали случайным образом, а потом не задушили», — отметил он в интервью MMA.Metaratings.ru.
Тактаров подчеркнул, что бой наверняка продлится всю дистанцию, а ее показателем станет первый раунд. По его мнению, Царукян будет активно работать в стойке, стараясь избегать борьбы, в которой он не силен.

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В Серебряных Прудах состоится спортивный турнир сотрудников силовых структур
05 декабря 2024, 13:09

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серебряные Пруды

Традиционный турнир-многоборье среди сотрудников силовых структур памяти благоверного князя Александра Невского состоится в Серебряных Прудах на базе физкультурно-оздоровительного комплекса имени Героя России С.А. Фирсова в пятницу, 6 декабря, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В программу турнира входят четыре вида состязаний: плавание, перетягивание каната, комбинированная эстафета и четырёхборье в рамках выполнения нормативов ГТО», — говорится в сообщении.
Участниками турнира станут команды Росгвардии, Мособлпожспаса, и отделения МВД по округу Серебряные Пруды.

Ранее сообщалось, что чемпион мира и Европы по боксу, победитель Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России Александр Поветкин посетит турнир, посвященный 15-летию Федерации бокса и кикбоксинга Каширы.

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Олимпийская чемпионка Мельникова призналась, что вдохновлялась трагичной историей гимнастки Мухиной
Олимпийская чемпионка Мельникова: меня вдохновляла история гимнастки Мухиной
05 декабря 2024, 13:02

Фото: iStock/SeventyFour

Олимпийская чемпионка Токио-2020 по спортивной гимнастике и абсолютная чемпионка мира в личном многоборье Ангелина Мельникова призналась, что при подготовке к съемкам сериала о летних ОИ-1980 вдохновлялась трагичной историей советской гимнастки Елены Мухиной.
«У Лены Мухиной довольно трагичная история. Когда я искала в интернете материалы про советскую гимнастику, чаще всего натыкалась на нее. Мне кажется, она внесла очень большой вклад в гимнастику. Вспомнить хотя бы ее элемент «Петля Мухиной». Да и она такая утонченная, она мне просто импонировала», — поделилась спортсменка в интервью «Газете.Ru».
Девушка играет в сериале роль советской гимнастки Елены Травниной, история которой частично похожа на случившееся с Еленой Мухиной, которая незадолго до Олимпиады-1980 получила травму позвоночника, после чего ей пришлось завершить карьеру в спорте. Спортсменка до конца своих дней оказалась прикована к инвалидному креслу.

Тем временем другая олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина в беседе с Metaratings.ru поделилась с российскими спортсменами советом в преддверии возможного возвращения на международные соревнования. Она призвала их быть вдвойне ответственными и даже не думать нарушать правила.
«Возвращение должно быть ярким, убедительным и без ошибок. <…> Имею в виду допинговые проблемы, которые особенно коснулись нашего выступления на Олимпиаде 2016 года, например. Допинг – это большая проблема, которую надо искоренить», — подчеркнула парламентарий.
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Названы условия для победы Царукяна над Махачевым
Вартанян: Царукяну для победы над Махачевым нужна скорость, тайминг и план боя
05 декабря 2024, 12:31

Фото: iStock/Nastco

Победитель Гран-при АСА в легком весе Эдуард Вартанян раскрыл, что нужно Арману Царукяну для победы в реванше над Исламом Махачевым, который пройдет в январе 2025 года. По его словам, бойцу нужна скорость, выверенный тайминг и план боя.
«Давно было известно о том, что Арман и Ислам подерутся 19 января за пояс, просто контракты не были подписаны. У Царукяна есть все шансы стать чемпионом. Скорость, четкий тайминг и план на бой – вот такие ключи у Армана, чтобы победить Ислама на UFC 311», — отметил Вартанян в беседе с MMA.Metaratings.ru.
Напомним, бой Махачева и Царукяна возглавит турнир UFC 311 ночью 19 января 2025 года. Бойцы сразятся за чемпионский пояс в легком весе. Они уже сходились в бою на питерском турнире в 2019 году, где Царукян проиграл по решению судейства.

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Стал известен фаворит в бое Двалишвили и Нурмагомедова
Борисов: у Двалишвили больше шансов в бою с Нурмагомедовым
05 декабря 2024, 12:19

Фото: iStock/maria zheleznova

Бывший чемпион АСА в легчайшем весе Олег Борисов заявил, что в бою Умара Нурмагомедова и Мераба Двалишвили у последнего больше шансов на победу. По его словам, грузинский боец более вынослив, настойчив и обладает хорошим «прессингом».
«В бою Двалишвили – Нурмагомедов я бы не назвал однозначного фаворита, там, скорее всего, 50 на 50, и даже чуть в сторону Мераба. Двалишвили достаточно выносливый, всегда идет до конца, идет вперед, у него хороший прессинг. Борьба у него тоже на уровне. Он победил Сехудо, олимпийского чемпиона, а это достаточно для того, чтобы сказать, что у него есть борьба. <…> Умар тоже хорошо борется, но я бы отдал предпочтение Двалишвили», — поделился он в беседе с MMA.Metaratings.ru.
Борисов отметил, что и Мураб является сильным бойцом, который прошел уже 18 боев и все без поражений, со школой имени Абдулманапа Нурмагомедова.

Тем временем российский боксер Никита Зонь в интервью RT высказался о другом ожидаемом поединке — его и олимпийского чемпиона Арлена Лопеса. По словам бойца, на кубинца давит то, что против него выйдет лишь призер первенства России.
«Слушайте, понятно, что Лопес силен в любителях, но мы же не три раунда будем драться. Профессиональный бокс — совершенно другая история. Более того, думаю, это на него скорее влияет, что против олимпийского чемпиона выйдет всего лишь призер первенства России. Понимаете, да?» — поделился Зонь.
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#история
#турнир
#бокс
#борьба
#интервью
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