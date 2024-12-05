Стали известны подробности масштабного турнира по единоборствам «Герои Отечества»

Фото: пресс-служба турнира «Герои Отечества»
8 декабря состоится межрегиональный турнир по единоборствам «Герои Отечества». Он пройдёт в формате телемоста в 25 городах России и будет посвящён участникам специальной военной операции.
Турнир проведёт спортивно-патриотический клуб «Ярополк» при поддержке Минспорта России и Ассоциации ветеранов СВО. Центральной площадкой станет Дворец спорта «Триумф» в Люберцах, сообщил «Радио 1» организатор турнира, руководитель спортивно-патриотического клуба «Ярополк», депутат Совета депутатов городского округа Красногорск Илья Шадриков.
Ведущим мероприятия станет заслуженный артист России Сергей Маховиков. Помимо самого турнира по 15 видам спорта, во дворце спорта в Люберцах подготовили много различных активностей.
Начало мероприятия 8 декабря – в 9.00. Оно пройдёт по адресу: Люберцы, ул. Смирновская, дом 4 (Дворец спорта «Триумф»).
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«На турнире пройдут соревнования по 15 видам единоборств. Участие примут 8 тыс. спортсменов в от 8 лет до 21 года. Турнир проводится второй год подряд, его масштаб растёт. Если в прошлом году было 15 городов, то сейчас – 25. Уникальность этого мероприятия – именно в одновременном действии на всех площадках», – отметил собеседник «Радио 1».
Ведущим мероприятия станет заслуженный артист России Сергей Маховиков. Помимо самого турнира по 15 видам спорта, во дворце спорта в Люберцах подготовили много различных активностей.
«На каждой площадке будет представлена зона военной подготовки. Будут и другие активности – разборки и сборка автомата, подтягивания, отжимания и много ещё интересного. Будут открытки одного дизайна для желающих написать письма на фронт», – продолжил Шадриков.По задумке турнира, каждый регион выбирает своего участника СВО – либо погибшего, либо ныне живущего. На главной площадке в Люберцах появится своеобразный музей из всех 25 героев – участников специальной военной операции. Спортсмены и зрители смогут ознакомиться с их биографиями.
«Московская область выбрала Льва Макеева – представителя Росгвардии, спецназовца. В первые дни специальной военной операции они с напарником попали под обстрел ВСУ в мирном районе. Начали вдвоём эвакуировать жителей. Сослуживец Льва погиб, но они спасли около 15 женщин и детей. Президент в 2022 году вручил Макееву Ордер Мужества», – поделился организатор турнира.Кадры трансляции турнира в различных регионах России будет выводиться на все экраны. И на каждой площадке будут интерактивные зоны.
Начало мероприятия 8 декабря – в 9.00. Оно пройдёт по адресу: Люберцы, ул. Смирновская, дом 4 (Дворец спорта «Триумф»).
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Лора Луганская