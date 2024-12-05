Полузащитник Сперцян может перейти из «Краснодара» в «ПСЖ» вслед за Сафоновым

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Полузащитник ФК «Краснодар» и сборной Армении по футболу Эдуард Сперцян может перейти во французский клуб «ПСЖ» вслед за вратарем Матвеем Сафоновым.
Как сообщает «РБ Спорт», французы готовы заплатить около 20 миллионов евро, чтобы 24-летний армянский футболист играл в их команде. Именно за такую же сумму в июле 2024 года «ПСЖ» купили у «Краснодара» вратаря сборной России Матвея Сафонова.
До этого появилась информация, что ФК «Сочи» хочет выкупить у московского «Спартака» нападающего Павла Мелешина, которого клуб арендовал ранее. При этом сумма компенсации превышает 20 миллионов рублей. Сочинский клуб намерен использовать опцию о выкупе, которая указана в договоре аренды. «Спартак», в свою очередь, сохранит за собой право на обратный выкуп, однако за куда более ощутимую сумму.
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