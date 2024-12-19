В Чехове состоялся Всероссийские турнир по гандболу среди любителей «Герои Города»

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Четырнадцатый Всероссийский турнир «Герои Города» среди любительских команд завершился в городском округе Чехов. В соревнованиях приняли участие 35 команд из 11 городов России, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Финальные этапы соревнований состоялись на двух площадках Дворца спорта «Олимпийский», носящего имя В. Максимова. Определение победителей и призёров турнира проходило в пяти категориях.
На турнире присутствовали почётные гости: президент Федерации гандбола Московской области, депутат областной думы Олег Жолобов, олимпийский чемпион, президент и главный тренер гандбольного клуба «Чеховские медведи» Владимир Максимов и левый крайний подмосковной команды Донат Морозов.
Всероссийский любительский гандбольный турнир «Герои Города» проходил с 13 по 15 декабря в Чехове. Он проводится уже более десяти лет. Изначально в нём участвовали только шесть любительских команд из Чехова. Однако за последние годы популярность турнира значительно возросла, и теперь в нём принимают участие команды со всех уголков страны.
Гандбольные соревнования «Герои Города» проходят при поддержке международного турнира SEHA — Gazprom League и Министерства физической культуры и спорта Московской области. Это соответствует целям федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
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