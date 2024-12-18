«Футбольные мамы» из Раменского заняли второе место на международном турнире

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Команда Раменского городского округа «Футбольные мамы» завоевала серебро на международном турнире Кубок «Football Mom Cup Россия – Африка 2024». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Турнир был посвящён международному Дню футбола. В нём приняли участие шесть российских команд проекта «Футбольные мамы», три команды из африканских стран и международная сборная.
Как напомнили в министерстве, 26 января на стадионе «Авангард» в посёлке Ильинском пройдёт турнир, который соберёт женские футбольные команды из разных уголков России.
Соревнования проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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«Мы ехали за впечатлениями, но результат стал для нас приятным бонусом. Играли в своё удовольствие, но смогли добиться места на пьедестале», – поделилась тренер команды и куратор направления «Футбольные мамы» в Раменском городском округе Лидия Бовт.
Как напомнили в министерстве, 26 января на стадионе «Авангард» в посёлке Ильинском пройдёт турнир, который соберёт женские футбольные команды из разных уголков России.
Соревнования проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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Лора Луганская