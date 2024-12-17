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Призёр Олимпиады Морилов проведёт лыжный мастер-класс для жителей Подмосковья

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Очередное мероприятие подмосковного проекта «Тренировки со звёздами в парках» пройдёт в городском округе Химки. 22 декабря на стадионе «Снежинка» имени Анфисы Резцовой мастер-класс для всех желающих проведёт бронзовый призёр Олимпийских игр Николай Морилов, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Титулованный лыжник предложит участникам олимпийскую разминку, расскажет о правильной технике движения на лыжах, о том, как избежать распространённых ошибок. Затем у всех участников будет возможность получить автограф, сделать памятное фото и задать спортсмену вопросы. Гостей также ждёт спортивно-развлекательная программа с весёлыми эстафетами, конкурсами, «Колесом фортуны». Победители получат призы от министерства», – отметили в пресс-службе.
Вход на мастер-класс будет свободным, возрастных ограничений не предусмотрено.



Фото: пресс-служба Минспорта МО

Тренировка с Николаем Мориловым состоится по адресу: Химки, ул. Мичурина, 24 (лыжный стадион «Снежинка» им. А. Резцовой).
Начало – в 11:00.

Старт новому подмосковному проекту дал Михаил Девятьяров-младший, который провёл первую тренировку в лыткаринском лесопарке «Волкуша».

Информацию о датах и местах проведения следующих тренировок можно найти в соцсетях Минспорта и на туристическом портале Московской области.

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#зима в подмосковье
Подмосковная велогонщица Ушакова завоевала медаль международных соревнований
17 декабря 2024, 17:21

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Представительница Московской области Александра Ушакова заняла второе место на третьем этапе международных соревнований «Велотрек» по велосипедному спорту — МТБ «Международная серия по велокроссу 2024–2025 годов», сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Александра Ушакова из Подмосковья завоевала серебряную медаль по итогам женских стартов. На высшую ступень пьедестала почёта поднялась спортсменка из Удмуртии, а третье место заняла велогонщица из Чувашии», — говорится в сообщении.
Отмечается, что условия гонки были крайне непростыми: к сложностям кроссовой трассы прибавился снегопад.

Турнир «Велотрек» проводился в Майкопе с 13 по 15 декабря. Четвёртый этап велогонки — «Ипподром» будет проходить там же 21-22 декабря.

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#соревнования
#московская область
#подмосковье
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Амбассадоры Школьной лиги Подмосковья проведут волейбольную и баскетбольную тренировки
Амбассадоры Школьной лиги проведут волейбольную и баскетбольную тренировки
17 декабря 2024, 17:00

Фото: группа Школьной лиги Подмосковья в VK

Известные спортсмены проводят в Московской области встречи с участниками Школьной лиги. 21 декабря их ожидает тренировка с олимпийским чемпионом, заслуженным мастером спорта по волейболу Александром Соколовым. А 26 декабря секретами мастерства поделится двукратный чемпион России по баскетболу, чемпион Единой лиги ВТБ, серебряный призёр Евролиги Виктор Кейру, сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
Встреча школьных команд с Соколовым состоится в Королёве по адресу: Октябрьский бульвар, 10, игровой зал бассейна «Вымпел». Мероприятие стартует в 14:00. Спортсмен поделится секретами игровой техники и взаимодействия в команде, ответит на вопросы школьников, проанализирует сыгранность каждого коллектива.

На мастер-классе в Подольске будет запущен челлендж в рамках проекта Виктора Кейру B1Box с тематическими подарками для победителей. Баскетболист также поможет подопечным понять уровень игры, отработать навыки владения мячом, блокировки и ухода от соперников.

Тренировка пройдет по адресу: ул. Свердлова, 38, спортивный зал ДК «Октябрь», начало – в 13:00.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Серия мастер-классов и встреч амбассадоров Школьной лиги Московской области с участниками проекта стартовала в ноябре. В первом сезоне Единой школьной лиги Московской области состоится более 5 тыс. соревнований.

Амбассадорами проекта стали спортсмены Евгений Алдонин, Сергей Карякин, Роман Широков, Виктор Кейру, Леся Махно, Александра Коруковец, Мария Халецкая, Дмитрий Губерниев, Александр Соколов и Эмма Гаджиева.

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#спорт
#тренировки
#волейбол
#баскетбол
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#подмосковье
#московская область
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Каширские спортсмены выиграли 10 медалей турниров по самбо и дзюдо в Москве
17 декабря 2024, 16:08

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Более 450 юных спортсменов со всей России собрал масштабный турнир по самбо и дзюдо POWER WEEKEND. Он состоялся в Москве, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Кашира.
В соревнованиях участвовали юноши и девушки 2011-2018 годов рождения. Каширу на турнире представили спортсмены, занимающиеся в одноимённом спортклубе имени Н.П. Елисеева.
«В турнире по дзюдо победил Иван Потапов, бронзовыми призёрами стали Полина Капранова, Дарья Чигорина и Таисия Стрельникова. Победителем турнира по самбо стала Ефросинья Романова. Серебряные медали завоевали Дарья Чигорина, Амира Чекаева и Алеся Емельянова. Обладателями бронзы стали Анастасия Лепилина и Максим Емельянов», – говорится в сообщении.
Как отметили в администрации, турнир POWER WEEKEND был организован в рамках проекта «Zа самбо» партии единороссов.

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#спорт
#кашира
#самбо
#дзюдо
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Юные самбисты из Каширы завоевали награды турнира в Серпухове
17 декабря 2024, 15:18

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Спортсмены Данила Горбунов и Вадим Бутузов из городского округа Кашира заняли призовые места на Открытом турнире городского округа Серпухов по самбо среди юношей 11-12 лет и 13-14 лет, посвящённом памяти Николая Егорова, сообщает пресс-служба администрации Каширы.
«Вадим Бутузов и Данила Горбунов завоевали бронзовые медали в своих весовых и возрастных категориях. Оба спортсмена занимаются у тренеров спортклуба «Кашира» имени Н.П. Елисеева», — говорится в сообщении.
Всего участниками турнира стали более ста юных спортсменов из Серпухова, Каширы, Протвина, Пущина, а также Троицка, Тулы и Тарусы.

Николай Егоров, памяти которого посвящён турнир, был шестикратным чемпионом мира и двукратный чемпион Европы по дзюдо и самбо, а также тренером первой категории и входил в состав сборной России в 1995-1998 годах.

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#кашира
#спорт
#самбо
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Биатлонистка Федченко из Подмосковья взяла золото всероссийских соревнований
17 декабря 2024, 13:12

Наталия Федченко (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Спортсменка из Московской области Наталия Федченко завоевала золотую медаль на всероссийских соревнованиях по биатлону среди юниоров и юниорок в возрасте от 19 до 21 года, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Наталия Федченко поднялась на высшую ступень пьедестала почёта по итогам спринта на 7,5 км среди юниорок. Серебряную медаль завоевала представительница Свердловской области, её отставание от первого места составило 5,6 секунды. А бронзовую награду получила биатлонистка из Камчатского края, которая финишировала позже победительницы на 30,2 секунды», — говорится в сообщении.
Всероссийских соревнованиях по биатлону среди юниоров и юниорок проходили в городе Уват Тюменской области с 9 по 13 декабря.

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Подмосковный пловец Трошин выиграл четыре медали на Кубке Беларуси
17 декабря 2024, 10:02

Марк Трошин (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Три золотые и одну бронзовую медаль завоевал спортсмен из Московской области Марк Трошин в составе российской сборной на Кубке Республики Беларусь по плаванию среди спортсменов с нарушением слуха, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Золотые медали Марк Трошин выиграл в заплывах на 50, 100 и 200 м на спине, а бронзовую награду завоевал на дистанции 100 м комплексным плаванием», — отмечается в сообщении.
Всего по итогам турнира сборная России получила 74 медали, в том числе 29 золотых. Соревнования проводились в Бресте с 12 по 15 декабря.

Ранее сообщалось, что представительница Московской области Екатерина Шибекина завоевала золотую медаль в дисциплине масс-старт на 20 км среди юниорок 21 года — 23 лет на всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам.

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Чемпионка Дарья Варфоломеев стала спортсменкой года в Германии
16 декабря 2024, 22:06

Фото: iStock/ photographer

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике и уроженка Барнаула Дарья Варфоломеев заявила на странице в своей социальной сети, что стала спортсменкой 2024 года в Германии.
В голосовании спортсменка набрала 1888 голосов, она опередила толкательницу ядра Йемиси Огунлейе на 79 голосов. Уроженка Барнаула выразила благодарность болельщикам за поддержку и сказала, что уходящий год был невероятным.

«Особенно радуюсь, что наш недооцененный вид спорта — художественная гимнастика — привлекает больше внимания», — отметила Варфоломеев.

Ранее Дарья Варфоломеев говорила о гордости от переезда из Российской Федерации в Германию. Олимпийская чемпионка добавила, что это было самое тяжёлое решение в её жизни.

На Олимпийских играх 2024 года в Париже Дарья Варфоломеев одержала победу в индивидуальном многоборье. За свое выступление 17-летняя Дарья набрала 142,850 балла.

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#гимнастика
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Президент РФ вручил госнаграды победителям Паралимпиады
16 декабря 2024, 17:44

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В Кремле Президент России Владимир Путин вручил государственные награды победителям XVII Паралимпийских летних игр в Париже, сообщило агентство ТАСС.
Медали ордена Почета и ордена Дружбы вручили 13 спортсменам. Ещё ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени удостоили президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павла Рожкова.

Орден Почета вручили победителям соревнований по плаванию с поражением опорно-двигательного аппарата, заслуженным мастерам спорта РФ: двукратный чемпион и серебряный призёр Роман Жданов, Дмитрий Черняев, Андрей Калина, а ещё двукратная чемпионка, серебряный и бронзовый призер Игр по плаванию лиц с интеллектуальными нарушениями, заслуженный мастер спорта Валерия Шабалина.

По итогам XVII Паралимпийских летних игр в Париже российские спортсмены завоевали 64 медали: 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые. В неофициальном медальном зачете по общему количеству медалей россияне расположились на восьмом общекомандном месте.

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Подмосковная лыжница Шибекина выиграла масс-старт на всероссийских соревнованиях
16 декабря 2024, 17:21

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Екатерина Шибекина из Московской области завоевала золотую медаль в дисциплине масс-старт на 20 км среди юниорок 21 года — 23 лет на всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Представительница Подмосковья Екатерина Шибекина поднялась на высшую ступень пьедестала. Свою ближайшую соперницу — тюменскую лыжницу Ксению Шорохову — Екатерина опередила на 0,8 секунды. А третье место заняла спортсменка из Татарстана Эльвина Альтапова: её отставание от Екатерины составило 3,1 секунды», — говорится в сообщении.
Всероссийские соревнования по лыжных гонкам проходят с 11 по 17 декабря в Тюмени. Участие в турнире принимают свыше 500 спортсменов в возрастных группах 19-20 лет и 21-23 года из 40 регионов России.

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#минспорта мо
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#московская область
#подмосковье
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