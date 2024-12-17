Призёр Олимпиады Морилов проведёт лыжный мастер-класс для жителей Подмосковья

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Очередное мероприятие подмосковного проекта «Тренировки со звёздами в парках» пройдёт в городском округе Химки. 22 декабря на стадионе «Снежинка» имени Анфисы Резцовой мастер-класс для всех желающих проведёт бронзовый призёр Олимпийских игр Николай Морилов, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Титулованный лыжник предложит участникам олимпийскую разминку, расскажет о правильной технике движения на лыжах, о том, как избежать распространённых ошибок. Затем у всех участников будет возможность получить автограф, сделать памятное фото и задать спортсмену вопросы. Гостей также ждёт спортивно-развлекательная программа с весёлыми эстафетами, конкурсами, «Колесом фортуны». Победители получат призы от министерства», – отметили в пресс-службе.Вход на мастер-класс будет свободным, возрастных ограничений не предусмотрено.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
Тренировка с Николаем Мориловым состоится по адресу: Химки, ул. Мичурина, 24 (лыжный стадион «Снежинка» им. А. Резцовой).
Начало – в 11:00.
Старт новому подмосковному проекту дал Михаил Девятьяров-младший, который провёл первую тренировку в лыткаринском лесопарке «Волкуша».
Информацию о датах и местах проведения следующих тренировок можно найти в соцсетях Минспорта и на туристическом портале Московской области.
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Лора Луганская