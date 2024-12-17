Призёр Олимпиады Морилов проведёт лыжный мастер-класс для жителей Подмосковья

Известные спортсмены проводят в Московской области встречи с участниками Школьной лиги. 21 декабря их ожидает тренировка с олимпийским чемпионом, заслуженным мастером спорта по волейболу Александром Соколовым. А 26 декабря секретами мастерства поделится двукратный чемпион России по баскетболу, чемпион Единой лиги ВТБ, серебряный призёр Евролиги Виктор Кейру, сообщили в пресс-службе Минспорта региона.