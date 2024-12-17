Амбассадоры Школьной лиги Подмосковья проведут волейбольную и баскетбольную тренировки

Фото: группа Школьной лиги Подмосковья в VK
Известные спортсмены проводят в Московской области встречи с участниками Школьной лиги. 21 декабря их ожидает тренировка с олимпийским чемпионом, заслуженным мастером спорта по волейболу Александром Соколовым. А 26 декабря секретами мастерства поделится двукратный чемпион России по баскетболу, чемпион Единой лиги ВТБ, серебряный призёр Евролиги Виктор Кейру, сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
Встреча школьных команд с Соколовым состоится в Королёве по адресу: Октябрьский бульвар, 10, игровой зал бассейна «Вымпел». Мероприятие стартует в 14:00. Спортсмен поделится секретами игровой техники и взаимодействия в команде, ответит на вопросы школьников, проанализирует сыгранность каждого коллектива.
На мастер-классе в Подольске будет запущен челлендж в рамках проекта Виктора Кейру B1Box с тематическими подарками для победителей. Баскетболист также поможет подопечным понять уровень игры, отработать навыки владения мячом, блокировки и ухода от соперников.
Тренировка пройдет по адресу: ул. Свердлова, 38, спортивный зал ДК «Октябрь», начало – в 13:00.
Серия мастер-классов и встреч амбассадоров Школьной лиги Московской области с участниками проекта стартовала в ноябре. В первом сезоне Единой школьной лиги Московской области состоится более 5 тыс. соревнований.
Амбассадорами проекта стали спортсмены Евгений Алдонин, Сергей Карякин, Роман Широков, Виктор Кейру, Леся Махно, Александра Коруковец, Мария Халецкая, Дмитрий Губерниев, Александр Соколов и Эмма Гаджиева.
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На мастер-классе в Подольске будет запущен челлендж в рамках проекта Виктора Кейру B1Box с тематическими подарками для победителей. Баскетболист также поможет подопечным понять уровень игры, отработать навыки владения мячом, блокировки и ухода от соперников.
Тренировка пройдет по адресу: ул. Свердлова, 38, спортивный зал ДК «Октябрь», начало – в 13:00.
Серия мастер-классов и встреч амбассадоров Школьной лиги Московской области с участниками проекта стартовала в ноябре. В первом сезоне Единой школьной лиги Московской области состоится более 5 тыс. соревнований.
Амбассадорами проекта стали спортсмены Евгений Алдонин, Сергей Карякин, Роман Широков, Виктор Кейру, Леся Махно, Александра Коруковец, Мария Халецкая, Дмитрий Губерниев, Александр Соколов и Эмма Гаджиева.
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Лора Луганская