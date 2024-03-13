В Подмосковье обновили около девяти км ЛЭП

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Почти девять километров проводов заменили на воздушных и кабельных линиях электропередачи в десяти городских округах Подмосковья специалисты компании «Мособлэнерго» с начала 2024 года, сообщает пресс-служба Минэнерго Московской области.
«Работы провели в Электрогорске, Ленинском округе, Дубне, Раменском округе, Егорьевске, Дзержинском, Истре, Павловском Посаде, Лыткарине и Подольске», — отмечается в сообщении.Кроме того, с начала текущего года в регионе реконструировали 15 трансформаторных подстанций.
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Лев Каштанов