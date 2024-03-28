В Чеховском открылась выставка, посвященная 225-летию А. С. Пушкина

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
В Чеховском округе проходит выставка работ местных художников. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка находится в музее «Усадьба Лопасня-Зачатьевское».
Кроме этого, выставка продлится до 15 мая 2024 года. Подробную информацию о билетах и выставке можно найти на официальном сайте музея.
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«Экспозиция посвящена пушкинской теме — усадьба Лопасня-Зачатьевское тесно связана с потомками великого поэта. Картины местных художников помогают ближе познакомиться с этими местами и взглянуть на них по-новому. На выставке представлено 39 работ, которые участвовали в московских, персональных, региональных, всероссийских и международных выставках, художников, работы которых находятся в частных коллекциях России и за рубежом», — поделились в пресс-службе.
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Мира Полтева